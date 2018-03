Taxa de 200 lei/pagina pentru eliberarea documentelor solicitate in baza legii privind liberul acces la informatiile de interes public

Stiri pe aceeasi tema

- "Anexa respectiva a fost retrasa, intrucat a fost vorba despre o eroare materiala care, din pacate, nu a fost sesizata de persoanele care au prelucrat informatiile din cadrul proiectului de hotarare. Aceasta eroare va fi corectata, conform legislatiei in vigoare. Mai mult decat atat, eroarea materiala…

- Primaria Capitalei a anuntat ca taxa de 200 lei/pagina A4 pentru eliberarea documentelor solicitate in baza Legii 544/2001 a fost retrasa din proiectul de hotarare privind delegarea unor servicii catre Compania Imobiliara Bucuresti, avand in vedere ca a fost vorba despre "o eroare materiala".

- pentru nesupunerea unei decizii a Comitetului pentru Situatii de Urgenta Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca prin hotararea primarului sectorului 5, Daniel Florea, de a deschide scolile in perioada codului portocaliu de ninsoare a fost incalcata decizia Comitetului…

- Gabriela Firea a fost aspru criticata la preluarea mandatului de primar general al Bucureștiului cand a vehiculat, in premiera, ideea introducerii transportului public gratuit, din cauza poluarii și a aglomerației. Acum, o alta primarie a unei mari capitale europene vorbește despre o astfel de decizie.…

- 10 pachete de țigari și lipsa dorinței unui barbat de a le plati ar fi dus la iscarea unui scandal și ulterior la explozia dintr-un magazin din centrul capitalei in jurul orei 11.00, noteaza Noi.md. La aceasta concluzie au ajuns oamenii legii, dupa primele cercetari facute la fața locului. In urma deflagrației,…

- De curand au fost promulgate modificari ale Legii nr. 145/2014. Acestea se refera, in cea mai mare parte, la eliminarea samsarilor din piețe și favorizarea micilor fermieri. Conform noilor prevederi eticheta produsului trebuie confecționata dintr-un material scris, imprimat, inscris…

- Comuna Tureni, cu sediul in sat Tureni, nr.243, Comuna Tureni, tel./fax : 0264/310009, demareaza procedura de incheiere a contractului de inchiriere prin atribuire directa cu Asociatiile Crescatorilor locali din Comuna Tureni, pentru pasunile aflate in domeniul privat al Comunei Tureni. Read More...

- Consilierul municipal Roxana Wring (USR) ii cere primarului general, Gabriela Firea, sa dispuna revenirea la componenta legala a Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajare a Teritoriului (CTUAT), in sensul includerii unui specialist in monumente si patrimoniu, mentionand, totodata, ca a sesiza institutia…

- Gabriela Firea, primar general al Capitalei si vicepresedinte al PSD, considera ca Irina Alexandra Tanase ar avea profil de prima-doamna, in cazul in care Liviu Dragnea ar urma sa se casatoreasca cu aceasta.

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7 2006 privind statutul functionarului public parlamentar, informeaza Agerpres.ro. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in textul sesizarii de…

- Moment rușinos la știrile Antenei 3 din noaptea de marți spre miercuri, în timp ce prezentatoarea TV Andreea Perminov citea o știre preluata de pe site. Potrivit paginademedia.ro, prezentatoarea a citit de pe prompter atât informația propiu-zisa, cât și textul care apare…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 5 martie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral,…

- ”Consider ca este o sinucidere politica faptul ca in PSD sunt framantari care nu au pana la urma o motivatie foarte clara si foarte exacta”, a spus Gabriela Firea la Palatul Parlamentului, inainte de CExN. Primarul Capialei a adaugat ca a exprimat unele nemultumiri, pe altele le-a pastrat…

- Comitetul Executiv National (CExN) al PSD se reuneste luni intr-o sedinta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD pregatitoare Congresului extraordinar din 10 martie, in care Liviu Dragnea va cere votul de reconfirmare la sefia partidului. La Congresul PSD si-au anuntat oficial candidatura pentru…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei. Citește și: SURSE - PSD pregatește o mutare…

- Simona Gherghe, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, a comentat pe rețeaua de socializare, reacțiile rautacioase ale celor care au acuzat-o pe Gabriela Firea ca a inchis școlile din cauza vremii. „Va vine sa credeti sau nu, mai sunt si copii care merg la scoala sau la gradinita cu autobuzul/microbuzul…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, un proiect de lege prin care a fost extinsa valabilitatea pasapoartelor electronice la 10 ani, comparativ cu cinci ani cat era pana acum, pentru persoanele care au implinit varsta de 25 de ani. Valabilitatea pasapoartelor simple electronice a fost extinsa la 10…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca luni dupa-amiaza, dupa ce a anuntat rezultatul licitatiei pentru cele 400 de autobuze destinate RATB, a primit o serie de amenintari, prin care i se re...

- Bucurestiul sta, din nefericire, in fata unui dezastru care asteapta sa se intample. Inconstienta primarilor de dupa ’89 incoace incepe “sa dea roade”, iar Gabriela Firea nu face exceptie – nicio cladire nu a fost consolidata in anii sai de mandat, desi mii de apartamente…

- Toate paginile web ale Instituțiilor Prefectului din Romania au fost schimbate și au adoptat un model unitar pentru a facilita un acces rapid la informațiile privind principalele servicii de interes pentru cetațeni, anunța Prefectura Vaslui. Noua adresa, www.vaslui.prefectura.mai.gov.ro, este dupa…

- Ministerul Afacerilor Interne si Institutiile Prefectului au elaborat un format standard al paginilor de internet, care faciliteaza accesul cetatenilor la informatiile publice, printre care eliberarea pasapoartelor simple, operatiunile privind permisele de conducere si inmatricularea vehiculelor. Potrivit…

- Arhitectul Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania (OAR), ii transmite primarului Capitalei, Gabriela Firea ca a luat la cunostinta despre preocuparile acesteia „legate de penetrari, strapungeri si supralargiri" si ca a invitat la sediul OAR Bucuresti mai…

- Aflat in cel de-al doilea cantonament al iernii cu FCSB, Nicolae Dica este nevoit sa pregateasca finalul sezonului regular si ”dubla” cu Lazio din primavara Europa League in conditii dificile. Dincolo de problemele pe care le are la echipa cu situatia accidentatilor, s-ar parea ca antrenorul FCSB…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a aratat increzatoare inaintea semifinalei cu Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21, si a dezvaluit ca se va antrena cu o jucatoare stangace pentru a pregati cat mai bine meciul cu germanca. Halep o va intalni pe Kerber joi dimineata,…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a propus sa se infiinteze un departament pentru dezvoltarea Bucurestiului in cadrul Ministerului Dezvoltarii din guvernul Dancila, potrivit unor surse citate de Hotnews . Firea a confirmat pentru...

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a declarat ca este de acord cu toate formele de protest, cu toate mitingurile si adunarile publice, cu conditia ca legea sa fie respectata. Edilul a facut un apel catre participantii la proteste care sunt de buna credinta sa accepte…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca și-a rugat colegii din PSD sa nu o mai masoare in sondaje pentru alegerile preizdențiale pentru ca nu dorește sa candideze in anul 2019.”I-am rugat și pe colegii mei sa nu ma mai masoare in sondaje, sa nu imi mai vehiculeze numele…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna, pentru duminica, la ora 12.00, la sediul Primariei, pentru a analiza, pe de o parte, masurile ce se impun dupa ninsoare, dar si ca urmare a avertismentelor de vreme rea lansate in aceasta dimineata de Administratia Nationala…

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, vine cu un nou indemn la calm si responsabilitate, in contextul scandalului intern din PSD. Mai exact, luni, inaintea CEX-ului PSD, primarul Capitalei sustine ca trebuie lasate luptele interne deoparte si, mai mult, trebuie ca social-democratii sa gaseasca masuri…

- Trans Bus SA Buzau va inființa 12 centre de unde buzoienii isi vor putea procura tichete de calatorie ori abonamente pentru ca șoferii de autobuze sa nu mai piarda vremea cu eliberarea biletelor. De asemenea, pasagerii prinsi fara bilet vor trebui sa plateasca o suprataxa de 30 de lei. Societatea de…

- Bucurestenii pot apela linia verde 0800.800.868 pentru a sesiza problemele intampinate cu taximetristii, in cazul in care acestia refuza cursele, au comportament necivilizat sau negociaza pretul cursei, a anuntat, miercuri, primarul Capitalei, Gabriela Firea. Viceprimarul Aurelian Badulescu a spus…

- Noua taxa auto din 2018. Autoritatile locale au pregatit in ultimele luni terenul pentru introducerea acestei noi taxe auto, din care vor sa adune bani la buget, pe motiv ca Romania s-a umplut de masini second-hand care polueaza. Mai mult, edilul Capitalei, Gabriela Firea, vorbeste despre o taxa care…