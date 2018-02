Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului vrea sa incurajeze colectarea selectiva. Romanii ar putea plati doar pentru cat gunoi arunca. Noile tarife vor fi calculate in funcție de cat de des vom duce sacii la ghena sau de greutatea lor. Masuri au ca scop colectarea selectiva și reciclarea in Romania, doua capitole la care…

- Se-ntoarce "garantia" pentru sticla si borcan. Sistemul - care aduce aminte de vremuri demult apuse - ar trebui sa incurajeze reciclarea. Ministerul Mediului a propus proiectul de act normativ. Dar, exista o problema. Taxa unica - de doi lei - ar putea fi mai mare decat produsul...

- Intr-un proiect de Ordonanta, publicat in dezbatere publica de Ministerul Mediului, autoritatile publice locale vor fi obligate sa ofere cetateanului posibilitatea de a alege din cel putin doua variante de tarife distincte pentru gestionarea deseurilor...

- "Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor a fost introdus instrumentul economic 'Plateste pentru cat arunci' in vederea stimularii colectarii separate a deseurilor de la populatie, fara insa a crea cadrul complet,…

- Incepand din acest an, la Sanandrei au intervenit modificari in ceea ce priveste colectarea deseurilor menajere in judetul Timis. Asociatia de Dezvoltare Intercomunala Deseuri Timis (ADID) a desemnat compania Retim drept unic colector al desurilor din judet, noile reglementari intrand in vigoare din…

- Administrația locala din comuna Mihai Viteazu va distribui europubele persoanelor fizice, pentru colectare selectiva. Se vor da cate 2 europubele, una galbena (hartie, carton) și una albastra (doze, PET-uri), fiecare de cate 120 de litri. Read More...

- Procurorul Mircea Negulescu, suspendat din functie de CSM pentru abateri disciplinare, a fost audiat ca martor, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.

- Timișenii din orașele Buziaș și Recaș, dar și cei din mai multe comune incep, din aceasta saptamana, sa colecteze selectiv deșeurile. In urmatoarele luni, toate gospodariile vor fi dotate gratuit cu recipiente de colectare, negre și galbene.

- Senatorul PMP Traian Basescu a afirmat sambata ca presedintele Klaus Iohannis putea respinge nominalizarea Vioricai Dancila in functia de premier si se intreaba cine l-a pacalit pe presedinte ca va fi suspendat. “De trei zile, un cor intreg de artisti ai dezinformarii remarca “intelepciunea” lui Iohannis…

- Directorul administrativ al Spitalul „Sfanta Maria” din Iasi a solicitat interventia Politiei dupa ce patru persoane ar fi aruncat cu sticle in casa sa si l-ar fi aprostrofat. Printre persoanele implicate in scandal se numara si fratele unui fost angajat de-al spitalului, cu care directorul se afla…

- Biletul zilei Doar fotbal pe biletul de astazi, cu 3 pronosticuri ce nu ar trebui sa ne ridice mari probleme. Anticipam cel puțin doua modificari ale tabelei in meciurile Sparta Rotterdam – Vitesse și Monaco – Nice. Daca in duelul din Eredivisie, oaspeții pot profita de perioada neagra a Spartei,…

- Profesori din Romania sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele sau soferii din primarii iar cu o asemenea pozitionare in grilele de salarizare a celor care pregatesc viitoarea forta de munca sansele sa ajungem in randul tarilor cu nivel de trai ridicat tind catre zero, atrag atentia reprezentantii…

- Aproape 100 de persoane, cu sloganuri si bannere ostile trecerii raliului, s-au ciocnit cu politia, care a utilizat bombe cu piper si gaze lacrimogene pentru a-i dispersa din apropierea soselei pe care urmau sa treaca pilotii.Sticle goale cu apa si scaune au fost aruncate in directia unui…

- Primaria Buzau organizeaza o ședința de dezbatere publica pentru proiectul de hotarare ce prevede colectarea separata a deșeurilor și acordarea de facilitați catre persoanele fizice, juridice sau asociațiile de proprietari. Dezbaterea este programata pe data de 22 ianuarie, la ora 11, in sala ”Stan…

- Incepand cu data de 11 ianuarie, la Petroșani, se vor colecta taxele și impozitele locale pentru anul 2018. The post Petroșani: Incepe colectarea taxelor și impozitelor appeared first on replicahd.ro .

- Pana la finalul anului trecut, toate cele 54 de containere pentru colectarea selectiva a deșeurilor, achiziționate de Primaria Campina, au fost amplasate pe raza municipiului, incercandu-se sa se "acopere" toate cartierele. Montarea acestor containere și, poate, o ampla campanie de informare a populației…

- Arhiepiscopia Tomisului pregateste pentru Boboteaza 150.000 de sticle cu apa sfintita, care vor fi impartite apoi, pe strada, locuitorilor Constantei. La manifestarile religioase sunt asteptati peste 10.000 de credinciosi.

- Lasere, focuri de artificii si peste 700 de sticle cu sampanie, de Revelion Mii de persoane au participat la Revelionul 2018 în Piata Unirii din Cluj-Napoca, unde au asistat la concerte de muzica si la un spectacol de jocuri de lumini, lasere si focuri de artificii care a durat aproape…

- Pentru petrecerea de Revelion in centrul Clujului, administratia locala a pregatit peste 700 de sticle de sampanie si un program de concerte, pe langa obisnuitele artificii si jocuri de lumina.

- Primaria Municipiului Iasi a incheiat un acord voluntar cu opt companii importante din Romania in scopul cresterii cantitatii de ambalaje primare si deseuri de echipamente electrice si electronice colectate. Partenerii municipalitatii in acest program sunt Greentech SA, Total Waste Management SRL, Carrefour…

- Jandarmii buzoieni au depistat in, in zona Pietei Centrale, o persoana care detinea tigari netimbrate, provenite din contrabanda. Femeia, in varsa de 40 de ani, cu domiciliul in municipiul Buzau avea asupra sa 3600 de tigarete. In cauza, tigaretele au fost ridicate de jandarmi in vederea confiscarii,…

- Clubul Rotary Targu Jiu organizeaza pentru prima data in municipiu proiectul „O cana de fericire“. Evenimentul dedicat acestuia se va desfașura in zilele 21, 22 și 23 decembrie, intre orele 18.00 și 21.00, in cadrul Targului de Craciun din Centrul ...

- Ministerele Agriculturii si Finantelor au propus scaderea TVA de la 19% la 9% pentru un numar de 42 de lucrari si servicii agricole. Lista actuala a lucrarilor carora li se aplica TVA de 9% se va completa cu urmatoarele: – Plantarea culturilor horticole - vita de vie, pomi – Defrisarea plantatiilor…

- Colectarea selectiva a deseurilor continua sa fie o mare problema in judetul Arges. Conform autoritatilor din judetul Arges, in zona urbana au fost monitorizate peste 80 de platforme de colectare comuna, unde, timp de ...

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a criticat, la summitul UE de la Bruxelles, refuzul unor state central si est-europene de a primi extracomunitari, subliniind ca la nivelul Uniunii Europene nu poate exista doar "solidaritate selectiva". - continua -

- Restricții cu privire la comercializarea produselor de lux in mediul online Evolutia rapida a pietelor online din ultimii ani a impus o regandire a formelor de comercializare a produselor si serviciilor. O data cu aceasta, apare necesara si adaptarea cadrului juridic existent, acordandu-se o atentie…

- O femeie cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, este cercetata de politistii de frontiera, dupa ce a incercat sa introduca in tara 3.000 de tigarete de contrabanda ascunse...

- Derby-ul orașului Manchester a fost caștigat, aseara, de City, scor 2-1, chiar pe terenul lui United, in Premier League. La finalul duelului de pe „Old Trafford”, Jose Mourinho, antrenorul „cetațenilor” s-a trezit in cap cu mai multe sticle cu lapte și apa, scrie presa britanica.

- Jose Mourinho, antrenor lui Manchester United, nu a digerat prea bine înfrângerea suferita pe teren propriu cu Manchester City și s-a dus în vestiarul &"cetațenilor&" pentru a le cere elevilor

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a participat la o "masa rotunda" la Targu Mures, alaturi de mai multi jurnalisti. Diplomatul a combatut din nou modificarea legilor justitiei. Fara sa dea exemple concrete de modificari problematice, Klemm a sustinut ca se slabeste independenta sistemului judiciar…

- Dezbaterile pe marginea proiectului de modificare a Legii de organizare judiciara s-au reluat joi in Comisia speciala pentru legile Justitiei, in conditiile in care PSD si-a schimbat punctul de vedere asupra Statutului magistratilor, adoptat de comisie saptamana trecuta. UPDATE 16.00: Secția pentru…

- Pentru a nu mai fi obligați sa se deplaseze pana la platformele special amenajate pentru colectarea selectiva, in cea de-a treia saptamana a fiecarei luni calendaristice, cetațenii vor putea scoate in fața casei alaturi de pubela cu deșeuri menajere și saci in care se afla deșeurile din metal, plastic…

- In cadrul "Campaniei Curetenia de Toamna" impreuna cu operatorul serviciilor de salubritate SC Supercom SA am oferit cetatenilor Municipiului Bistrita care locuiesc in case individuale inca o modalitate de a colecta selectiv deseurile. Pentru a nu mai fi obligati sa se deplaseze pana la platformele…

- A fost inaugurat primul centru de colectare selectiva a deseurilor din Oradea, situat pe strada Thurzo Sandor. Cetatenii pot depune gratuit deseuri provenite din gospodarii, in fiecare zi, de luni pana sambata. Investitia, realizata de RER Ecologic Service, se ridica aprox 150.000 de euro.

- Presedintele Comisiei economice, industrii si servicii din Senat, Daniel Zamfir, a declarat, luni ca, in cazul in care nu se vor lua masuri pentru colectarea selectiva a deseurilor, in decurs de trei ani, romanii risca sa nu mai aiba unde sa depoziteze gunoaiele. "In Romania, astazi, mai avem…

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a spus, luni, in cadrul unei dezbateri pe tema gestionarii deseurilor municipale, ca administratia nu va mai ridica gunoiul locuitorilor Sectorului 1 daca acestia nu vor face colectare selectiva. „Primaria Sectorului 1 plateste pentru acel gunoi, locuitorii din…

- Actrița Magda Catone l-a omagiat pe cel care i-a fost ani de zile partener de viața, regretatul actor Șerban Ionescu. Șerban Ionescu a fost unul dintre cei mai talentați și apreciați actori romani, cu roluri memorabile in film și teatru. A incetat din viața pe 21 noiembrie 2012, la varsta de 62 de ani,…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a pierdut în acest an aproximativ 500 de angajați și a ajuns, astfel, la finele lunii septembrie, sa opereze cu doar 24.677 angajați, cu peste 10% mai puțin decât numarul de posturi prevazute.

- Dan Petrescu, antrenorul formatiei CFR Cluj, care dupa victoria din Groapa, scor 2-0, cu Dinamo, a revenit pe primul loc in Liga I, avand cu doua puncte mai mult ca FCSB, a declarat ca a castigat meciul contra cainilor la pauza. Dupa o prima repriza stearsa din toate punctele de vedere, „Bursucul” si-a…

- La Turda au fost instalate inca trei stații inteligente pentru colectarea selectiva a deșeurilor. Prin intermediul acestora, turdenii vor fi recompensați cu bani pentru deseurile pe care le vor duce

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au depistat, in municipiul Pitesti, un barbat de 27 de ani, care transporta cu un autoturism, in scopul livrarii catre un client, 84 de sticle…

- Politistii cerceteaza un barbat pe care l-au prins in flagrant in timp ce transporta sticle cu whisky contrafacut, stabilind ca suspectul cumpara sticle goale de whisky pe care le umplea cu alcool, apa si arome alimentare si le vindea ca produs original. Peste doua sute de sticle cu bautura contrafacuta…

- Cateva zeci de sticle de whisky in valoare de 700.000 de euro au fost furate in Paris dintr-un magazin de bauturi alcoolice de lux. Cea mai valoaroasa stlicla este estimata la peste 100.000 de euro și provine din Japonia, scrie European News.

- Proiectul pilot privind colectarea selectiva a deseurilor in Galati a inceput in data de 16 octombrie 2017 in cele 33 de scari ale Asociatiei de locatari nr. 758. Din cele 770 de apartamente, un numar de 597 sunt la acest moment locuite. In cadrul acestui proiect pilot am beneficiat de sprijinul Politiei…

- Nu este aradean care sa nu ii vada cat e ziua de lunga pe cei care vand țigari netimbrate atat in Piața Mihai Viteazul, cat și in zona Fortuna. Afacerea, putem spune ca le merge bine, mulți aradeni aleg sa cumpere aceste țigari care evident sunt mai ieftine. Ei bine, jandarmii din cadrul Inspectoratului…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, solicita ministrului mediului, Gratiela Leocadia Gavrilescu, sa sustina financiar un program national prin care cetatenii sau comunitatile locale sa fie stimulate sa colecteze deseurile selectiv. Balan a aratat ca banii pot proveni din resurse financiare nerambursabile…

- Facturi mai mici la serviciile de salubrizare pentru buzoienii care colecteaza selectiv resturile menajere. Este propunerea facuta de liberalii din Consiliul Local Buzau, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice. Locuitorii orasului ar urma sa beneficieze de o reducere cu cel putin…