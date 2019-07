Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor va controla modul in care este declarata si achitata taxa clawback dupa ce atat Finantele cat si Ministerul Sanatatii au identificat o reglementare insuficienta a controlului modului de respectare a fundamentarii, declararii si virarii acestor contributii, potrivit unui proiect…

- Ministerul Energiei va preleva si va analiza probe de benzina si motorina din statiile de distributie, pentru a monitoriza calitatea acestora, potrivit unui proiect de ordin publicat pe site-ul institutiei. Astfel, autoritatea competenta, adica ministerul, va actualiza o lista cu statiile de distributie…

- Ministerul Finantelor vrea sa elimine din Legea prevenirii incalcarea termenului de utilizare a noilor case de marcat, masura fiind necesara deoarece operatorii economici care incalca obligatia de dotare cu noile dispozitive nu au motive obiective pentru neconformare. "MFP propune, printr-un…

- Astazi, 05 iulie, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea legii privind pescuitul si acvacultura. Astfel, s a modificat Legea nr. 23 2008 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului, art. 64, lit. k , unde este pusa in discutie producerea, importul,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marti, ca ordonanta de urgenta prin care Guvernul a dorit sa reorganizeze activitatea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) este neconstitutionala. CCR a transmis ca Plenul Curtii Constitutionale a luat in dezbatere, marti, in cadrul…

- Joi intra in vigoare Ordonanta de Urgenta care modifica legea taximetriei, aprobata de Executiv in luna martie, iar soferii care utilizeaza aplicatiile Uber, Bolt si Clever risca amenzi si de 5.000 de lei. OUG a intrat in vigoare dupa mai multe luni de proteste venite din partea taximetristilor,…