- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, marți, ca se urmarește minimalizarea amplorii hepatitelor virale ca problema de sanatate publica. Pacienții vor avea acces gratuit in depistarea infecției cu virusuri hepatatice și tratament.Sorina Pintea a precizat, in contextul lansarii Planului-…

- Guvernul va emite, astazi, o Ordonanța de Urgența pentru modificarea legislației electorale care vizeaza alegerile europarlamentare și referendumul din data de 26 mai. Anunțul a fost facut, ieri, de premierul...

- Banca trebuie sa anunte noul indicele de referința in functie de care se vor calcula ratele romanilor. Anuntul este unul extrem de asteptat mai ales ca ministrul Finantelor a spus in repetate randuri ca ratele celor care se imprumuta la banci de acum inainte ar trebuie sa fie mai mici, informeaza…

- Guvernatorul Mugur Isarescu compara Ordonanța 114, prin care a fost introdusa și o taxa pe activele bancare, cu o haina prost croita, ce greu poate fi modificata sa vina bine. Cu toate acestea, guvernatorul spune ca modificarile aduse taxei bancare sunt pozitive, dar pot fi imbunatațite. Banca Naționala…

- Militarii ii vor putea obliga pe tinerii si pe barbatii apti de munca ce locuiesc in localitati in care a fost declarata starea de asediu sau starea de urgenta sa presteze diverse activitati in interes public. Cel putin asa se precizeaza intr-un proiect de act normativ ce va ajunge in curand la votul…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, sambata, ca nu va mai anunta dinainte cand va merge pe santiere, pentru a vedea constructorii cum lucreaza cu adevarat, precizand ca a inteles foarte clar mesajul romanilor si ca rabdarea tuturor a ajuns la o limita. "Inca din prima saptamana de mandat,…

- UPDATE 17.00 - Președintele Klaus Iohannis va promulga bugetul pe 2019. Romanii au tot dreptul sa știe cum stau lucrurile in realitate cu bugetul țarii, a declarat președintele Klaus Iohannis, luni, la Palatul...

- Cauza probabila a incendiului care a mistuit la inceputul lunii februarie fabrica de condimente și mixuri alimentare Solina Romania de langa Alba Iulia este prezentata intr-o conferința de presa organizata la sediul ISU Alba. Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Unirea” al…