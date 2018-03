Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a transmis un mesaj dur liderilor PSD. "O funcție in BPN nu inseamna, dragi prieteni, o coronița, ca noi avem merite deosebite, ca ne-am nascut cu stea in frunte, ca suntem aleșii neamului și ai poporului. O funcție la conducerea Partidului Social Democrat inseamna mai multa…

- Termenul de depunere a candidaturilor pentru Congresul PSD expira joi, la ora 16:00. .Majoritatea organizatiilor judetene ale PSD si-au desemnat candidatii pentru functiile de conducere din partid, care vor fi votati la Congresul Extraordinar din 10 martie. Lista celor care si-au depus candidatura…

- Cu totii avem obiceiuri proaste, însa stiai ca unele sunt specifice semnelor zodiacale? Ei bine, potrivit astrologiei, exista un obicei prost pentru fiecare zodie. Afla care este al tau si cum îl poti înlatura!

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, spune ca a fost numita în funcție în baza unei legi promovate de liberali. Iar daca pe fostul edil Dorin Chirtoaca l-a deranjat acest lucru, trebuia sa demisioneze mai înainte. Declarațiile au fost facute de Silvia…

- Directorul fabricii Ford din Craiova si totodata presedinte al Consiliului Director Ford Romania, John Henry Oldham, va fi numit, peste fix o luna, ca manager al activitatilor de transport din Europa, urmand sa se ocupe de activitatile de logistica si transport in cadrul Ford Europa....

- DNA prezinta, miercuri, raportul de activitate pentru anul 2017. Evenimentul are loc la o zi dupa ce Codruta Kovesi a fost audiata de procurorii CSM, acestia dand aviz negativ cererii de revocare. Toader a anuntat ca nu va participa la prezentarea bilantului. Iohannis a confirmat prezenta.

- Sygic, cea mai avansata aplicație de navigație din lume, a dezvaluit astazi noua funcție Driving Assistant pentru vehiculele Ford. Driving Assistant este o funcție de copilot interactiva, controlata prin voce, care permite șoferilor sa puna întrebari privind refugii, restaurante, hoteluri…

- Reprezentanti ai CSM au declarat pentru News.ro ca raportul ministrului Tudorel Toader a ajuns la CSM, a fost inregistrat si a intrat in circuitul administrativ.Ei au precizat ca pana la acest moment nu au fost dispuse alte masuri, incluzand vreun calendar, iar data sedintei in care va…

- Reactiile USR si PNL la propunerea de revocare din functie a sefei DNA Senat. Foto: Arhiva. Opozitia reactioneaza la anuntul ministrului justitiei. Într-un comunicat, Uniunea Salvati România condamna ferm decizia politica luata de ministrul justitiei, Tudorel Toader, de a…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, spune ca nu s-a decis inca daca va candida la o functie in partid, la Congresul extraordinar din 10 martie, precizand ca 99% dintre primarii din...

- Procurorii au cerut directorului IMSP „Institutul Oncologic” sa-l suspende provizoriu din functie pe medicul urolog, retinut saptamana trecuta de CNA si procurorii anticoruptie. Acesta este banuit de ca ar fi estorcat 7.000 de lei de la un pacient incurabil.

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga a fost suspendata din functie de CSM, dupa ce a fost trimis in judecata pentru favorizarea faptuitorului și fals intelectual. Recent, fostul procuror anticorupție a lansat grave acuzații la adresa șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Mihaiela Moraru Iorga susține ca a fost…

- Conflictul dintre primarul Devei, Florin Oancea, si viceprimarul Razvan Mares s-a prelungit. Pentru a doua oara in acest an, primarul a propus, printr-un proiect de hotarare, schimbarea din functie a viceprimarului municipiului.

- Avand in vedere aspectele aparute in spatiul public, ministrul afacerilor interne a solicitat procurorului sef DNA revocarea detasarii din functie a celor doi politisti care apar in inregistrarile care privesc activitatea DNA - Serviciul Teritorial Prahova. Este vorba de comisarul sef de politie Iordache…

- Romania este una din puținele țari reprezentate la nivel european in dezvoltarea inovațiilor tehnologice in asigurari prin participarea lui Calin Rangu, Director ASF, in cadrul Comitetului InsurTech Task Force organizat de Autoritatea Europeana de Asigurari și Pensii (EIOPA), cel care a explicat…

- Configuratia astrala predispune la aparitia anumitor situatii, oportunitati sau conflicte la fiecare zodie, pentru care primesti si solutie. Citeste si la restul zodiilor. Chiar daca acum nu traiesti situatia de la alte zodii, recomandarea data iti pot fi de ajutor si tie, acum sau in viitor. …

- Pentru 50% dintre contractele de munca, cu norma intreaga sau parțiala, din sectorul privat au fost inregistrate deja modificarile in Revisal, in timp ce la stat a fost facuta majorarea doar pentru 30% dintre salarii, potrivit Profit.ro. Totodata, pentru aproape 50% din toate contractele…

- Desi reprezinta cea mai apropiata functie de un „dislike", optiune ceruta de multi ani de un numar mare de utilizatori, butonul prin care utilizatorii isi pot exprima dezaprobarea este valabil doar pentru comentarii, nu si pentru postarile normale. Plasat pe aceeasi linie cu „Like" si „Comment", butonul „Downvote" nu…

- De multe ori, invatamantul romanesc pare depasit de realitate, invechit si centrat mai mult pe nevoile profesorilor de a-si realiza normele. Asta spun elevii si specialistii cu care au discutat jurnalistii „Adevarul“.

- Directorul CFR Marfa, Regionala Craiova, Dan Stana, a demisionat astazi din functie. Acesta a invocat motive personale. Stana ocupa functia de director din septembrie 2017, atunci cand a avut loc un scandal legat de numirea sa in functie.

- Afla ce spune zodiacul chinezesc despre tine! Știați ca puteți afla cateva informații foarte interesante despre personalitatea dvs bazata pe trasaturile diferitelor semne animale in Zodiacul chinezesc? Mai jos sunt cele 12 Semne zodiacale chineze și trasaturile lor de personalitate și / sau ințelesuri:Anul…

- Sanatatea, fericirea și chiar dragostea sunt lucrurile despre care astrele ne dezvaluie cele mai multe lucruri. Astrele ne dezvaluie cat de mult iubesc barbații in funcție semnul lor zodiacal.

- Nivelul de poluare in Italia, care este deosebit de critica in valea fluviului Po si, in general, in orasele din nordul tarii, a devenit din ce in ce mai mare. Din 39 de capitale de provincie, cinci au depasit limita de 100 de zile poluare excesiva. Torino (in zona gara Grassi) conduce clasamentul cu…

- Fostul inspector sef al Inspectoratului Scolar Constanta, Gabriela Bucovala, se intoarce in functie dupa ce instanta a dispus, luni, suspendarea executarii ordinului Ministerului Educatiei, prin care fusese demisa din functie. Decizia instantei este executorie, dar poate fi atacata cu recurs.

- Adjunctul directorului FBI Andrew McCabe, criticat de presedintele Donald Trump, a demisionat cu cateva saptamani inainte de data la care urma sa se retraga din functie, dezvaluie luni seara NBC News, citand surse la curent cu dosarul, scrie Reuters.McCabe urma sa plece din functia de la…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Sevil Shhaideh nu revine in Guvern, iar despre o functie pentru fostul premier Mihai Tudose la Camera Deputatilor a spus ca se va discuta in grupul PSD, noteaza News.ro.

- Controlul judiciar in cazul lui Catalin Chereches, reales la scrutinul local din iunie 2016 in functia de primar al municipiului Baia Mare cu peste 70% din voturi, in timp ce era in inchisoare, a fost revocat definitiv.

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca nu exista niciun motiv pentru suspendarea sa din functie, ca nu i-a fost si nu ii este teama de suspendare, subliniind ca pentru el acesta “nu este cu certitudine un factor” in decizia sa de desemnare a Vioricai Dancila pentru postul de premier. El a reluat afirmatiile…

- Ministrul Mediului din Romania, Gratiela Gavrilescu, spune ca statele convocate de Comisia Europeana pe tema calitatitatii aerului, inclusiv Romania, nu au alta solutie decat aceea de a se conforma, mentionand ca, potrivit legii, responsabilitatea calitatii aerului le apartine primarilor.

- Noul sef al IGPR Catalin Ionita a fost instalat oficial vineri in functie, in prezenta ministrului de Interne Carmen Dan. Adjunctul lui Ionita este Florin Dragnea, fost sef al Directiei de Management Operational din MAI.

- Premierul interimar, Mihai Fifor, a decis, miercuri, sa-l demita pe șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, dupa scandalul polițistului acuzat de pedofilie. Premierul interimar a semnat decizia de imputernicire, pentru o perioada de șase luni, in funcția de inspector general al Inspectoratului General…

- Premierul Mihai Tudose si-a înaintat luni seara demisia din functie, urmând ca aceasta sa fie transmisa Administratiei Prezidentiale în cursul zilei de marti, se arata într-un comunicat al Executivului.

- Nicu Dragos Orlando, seful Politiei Capitalei, si adjunctul sau au demisionat din functie, vineri seara, dupa scandalul declansat ca urmare a arestarii politistului acuzat de pedofilie. Acesta a fost imputernicit in funcție pe data de 26 septembrie 2017.

- O inlocuire a timbrului de mediu ar putea avea loc in martie 2018, inainte de aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu. Formula de calcul a noii taxe auto va fi capacitatea cilindrica, norma de poluare a fiecarei mașini și emisiile de CO2. „Se va…

- 'In perioada ianuarie - noiembrie 2017, comparativ cu perioada ianuarie - noiembrie 2016, productia industriala (serie bruta) a fost mai mare cu 8,3%, ca urmare a cresterilor din cele trei sectoare industriale: industria prelucratoare (+9,0%), industria extractiva (+6,0%) si productia si furnizarea…

- Ministrul de Interne Carmen Dan a anuntat marti ca a trimis premierului Mihai Tudose cererea de demitere din functie a sefului Politiei Romane, buzoianul Bogdan Despescu, potrivit gandul.info, in urma scandalului iscat in Poliție legat de cazul polițistului acuzat de pedofilie. „Am transmis premierului…

- In luna noiembrie 2017, volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete, a cerescut cu 2,4% fata de luna precedenta ca serie bruta cu 2,4% si cu 0,7% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate. …

- Judoka romana Corina Caprioriu, vicecampioana olimpica la Londra in 2012, a renuntat la decizia de retragere si va reveni in competitie dupa aproximativ un an si jumatate de pauza, a declarat, duminica, pentru AGERPRES, presedintele Federatiei Romane de Judo (FRJ), Cozmin Gusa.Acesta a afirmat…

- Clubul bucureștean de fotbal CS Cadet și-a schimbat numele in Academia Reghecampf, iar agentul de jucatori Anamaria Prodan va fi președintele onorific al acestei echipe. GSP.ro a vorbit cu Niculae Iliescu, managerul general al Academiei Reghecampf, care a dat mai multe detalii legate de acest proiect…

- Noua forma va fi cunoscuta, cel mai probabil, in martie, conform declaratiilor ministrului Gratiela Gavrilescu. Masinile cu norme de poluare Euro 2, 3 sau 4 ar putea fi taxate in functie de emisii. Ministrul a mai spus ca vor fi trei criterii in functie de care va fi stabilita noua taxa: capacitatea…

- Diego Costa a fost prezentat oficial de Atletico Madrid. Atacantul in varsta de 29 de ani a fost nevoit sa stea pe tușa jumatate de sezon dupa desparțirea de Chelsea, din cauza embargoului la transferuri impus madrilenilor.

- In urma emiterii OUG privind obligativitatea plații contribuțiilor pentru contracte part-time la nivelul salariului minim pe economie, 152.629 de contracte de munca part-time s-au transformat in contracte de munca full-time (cu norma intreaga), potrivit datelor REVISAL. Totodata, de la ANOFM…

- Sfarșitul de an este marcat de o veste importanta pentru lumea televiziunii. Mircea Radu și-a dat demisia de la TVR. El prezenta emisiunea “Femei de 10, Barbați de 10”, la TVR2, alaturi de Marina Almașan. Se pare ca Mircea Radu nu a putut refuza oferta primita de la Antena 1, scrie Click.ro. Antena…

- Scolile vor ramane inchise in provincia Teheran marti pentru a treia zi consecutiv, ca urmare a poluarii atmosferice foarte ridicate, au informat autoritatile locale citate de AFP. Limitata doar la scolile primare duminica, aceasta masura s-a extins tuturor centrelor de invatamant si se…

- Cine va raspunde in cazul in care primarul general al Chișinaului, Dorin Chirtoaca, nu va mai reveni in Moldova dupa plecarea sa in Romania? Ce crede ex-președintele Curții Constituționale a Republicii Moldova Dumitru Pulbere.

