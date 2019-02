Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru aceasta categorie de romani! Curtea de Justiție a Uniunii Europene a interzis aceste categorii de țigari, așadar ele vor disparea in curand din magazine. Un comunicat al Curții de Justiție a UE face cunoscuta ,,Interzicerea in etape la nivelul statelor membre a tigaretelor…

- „Comisia a decis astazi (joi - n.red.) sa trimita României un aviz motivat, pentru ca nu asigura rambursarea integrala si imediata a taxelor de înmatriculare a vehiculelor de ocazie achizitionate din alte state membre”, mentioneaza „Pachetul de actiuni în constatarea…

- ”MAE si Guvernul Romaniei au luat nota cu ingrijorare de intrarea in vigoare, in Austria, la 1 ianuarie 2019, a legislatiei privind ajustarea nivelului alocatiilor pentru copiii nerezidenti ai lucratorilor din acest stat membru in functie de costul mediu al vietii din tara de rezidenta a copilului.…