TAXA AUTO 2019. Veşti bune pentru 6 milioane de şoferi, termenul-limită este de trei luni Aproape 6 milioane de șoferi vor primi in urmatoarele trei luni banii pe taxa auto, in total, 4 miliarde de lei, bani care includ și dobanzile datorate pe perioada cuprinsa intre data perceperii și data restituirii taxei auto. TAXA AUTO 2019, vesti bune pentru toti proprietarii de masini. Guvernul s-a incurcat la formula de calcul "Noi am prelungit termenul ca dovada ca bugetul nu a putut fi adoptat la inceputul anului, asa cum si-a dorit Guvernul. Atata timp cat avem banii prinsi in buget, nu va fi o problema cu restituirea", a declarat ministrul TAXA AUTO 2019,bune pentru toti proprietarii de masini.s-a incurcat la formula de calcul "Noi am prelungitca dovada ca bugetul nu a putut fi adoptat la inceputul anului, asa cum si-a dorit. Atata timp cat avemprinsi in buget, nu va fi o problema cu", a declarat ministrul Gratiela Gavrilescu Restituirea banilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

