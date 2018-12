Stiri pe aceeasi tema

- Viitoarea taxa pe care proprietarii de autovehicule înmatriculate în România o vor plati se va aplica nu doar autovehiculelor mai vechi de zece ani, ci tuturor mașinilor poluante și va avea mai multe componente, care nu vor intra concomitent în vigoare la 1 ianuarie 2019, a anunțat…

