- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat ca viitoarea taxa pe care proprietarii de autovehicule o vor plati se va aplica nu doar autovehiculelor mai vechi de zece ani, ci tututor masinilor poluante. Potrivit ministrului, viitoarea taxă va avea mai multe componente, care nu vor intra în…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, spune despre incendiul izbucnit in Ploiesti la un depozit de mase plastice care a fost stins dupa trei zile ca nu crede "in intamplari". In depozit au fost descoperite si deseuri periculoase, respectiv medicale. "O societate care cred ca, in primul rand, atributiile…

- Statul ar trebui sa faca un efort astfel incat, pana la final de an, sa poata restitui celor indreptatiti sumele platite in contul taxelor auto, considera ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, informeaza AGERPRES . “31 august a fost data limita de depunere a cererilor de restituire. Cred ca, daca…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat, sambata, ca la sfarsitul lunii octombrie incepe implementarea programului de acordare a bonusurilor pentru persoanele care doresc sa schimbe electrocasnicele vechi cu unele noi, care au consum redus de electricitate.

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu a precizat ca, de la inceputul anului viitor, soferii care polueaza vor fi obligati sa plateasca o taxa. "Facem masuratori cu ajutorul colegilor de la protectia mediului, nu mai vrem masini care polueaza. Eu am pus un termen, pana la finele acestui an sa gasim…

- Ministrul Mediului, Grație Gavrilescu a anunțat ca o noua taxa auto va intra in vigoare la inceputul anului 2019. “Nu se va ține cont doar de norma de poluare. Specialiștii au luat in considerare inclusiv cilindreea, tot. Trebuie, pe toate componentele, sa nu avem niciun fel de problema. Eu am pus termen…

- Programul Rabla a fost suplimentat cu 200 de milioane de lei, a anunțat, joi seara, ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu.Citește și: SURSE - Pe cine vrea Liviu Dragnea in locul Gabrielei Firea: incepe un RAZBOI epocal, in cea mai mare organizație PSD Banii permit achiziționarea a…

- Deputatul Daniel Constantin a precizat, luni, ca ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a semnat in februarie 2018 un protocol de colaborare cu Parchetul General, mentionand ca aceasta este ''mana dreapta'' a lui Calin Popescu-Tariceanu, care s-a declarat impotriva acestor protocoale.…