Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu recunoaste ca in acest moment nu exista o varianta definitiva pentru noua taxa auto si nici nu este de asteptat sa se ajunga im scurt timp la o formula. Declaratia ministrului vine la scurt timp dupa ce tot ea anuntase ca forma finala a unei noi taxe de poluare…

- Desi a promis in mai multe randuri si a oferit mai multe termene pentru o noua taxa auto (ultimul termen fiind sfarsitul acestui an), ministrul Mediului, Gratiela Garilescu, a declarat, marti, ca o astfel de taxa nu exista in prezent. "Pana la ora actuala, o forma care sa fie agreata (o noua…

- Deși a promis in mai multe randuri și a oferit mai multe termene pentru o noua taxa auto (ultimul termen fiind sfarșitul acestui an), ministrul Mediului, Grațiela Garilescu, a declarat, marți, ca o astfel de taxa nu exista in prezent.„Pana la ora actuala, o forma care sa fie agreata (o noua ...

- Deși a promis in mai multe randuri și a oferit mai multe termene pentru o noua taxa auto (ultimul termen fiind sfarșitul acestui an), ministrul Mediului, Grațiela Garilescu, a declarat, marți, ca o astfel de taxa nu exista in prezent.„Pana la ora actuala, o forma care sa fie agreata (o noua…

- In cadrul lucrarilor Consiliului informal al miniștrilor Mediului și Transporturilor din Uniunea Europeana, desfașurate la Graz (Austria), in perioada 29-30 octombrie 2018, reprezentații statelor membre au dezbatut teme de actualitate: eco-mobilitatea, economia circulara, utilizarea plasticelor și combaterea…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca este „foarte suparat” pe ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, ca ministrul Justitiei sustinut de ALDE nu a facut ce trebuia sa faca si ca ministrul de Externe intarzie cu rechemarea ambasadorului George Maior.

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca a discutat cu vicepremierul Grațiela Gavrilescu pentru a lua in considerare sa nu se mai vina cu o noua taxa auto, sa se gaseasca o alta varianta.Citește și: Situație INCREDIBILA in care a ajuns Elena Udrea: prima decizie luata dupa arestare/DOCUMENT…

- Din 2019, punctul de pensie va creste cu 15% si va ajunge la 1.265 lei. Nu este singura schimbare pregatita de Guvern. Ministrul de Finanțe vrea ca toate pensiile sa fie trecute pe card, masura ce va viza aproximativ 3 milioane de pensionari. Eugen Teodorovici a declarat la DCNews ca cei…