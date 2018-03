TAXA AUTO 2018 are două variante: una pentru maşini şi alta pentru combustibil Taxa de mediu pe mașini are drept scop reducerea importurilor second hand, din cauza carora a crescut numarul de rable in Romania, scrie libertatea.ro. Peste 630.000 de masini vechi au fost inmatriculate anul trecut, iar fenomenul ar putea lua amploare in 2018. Peste 120.000 de masini au fost omologate deja de la inceputul anului. Cu peste 20.000 mai mult decat in perioada similara a anului 2017. Este evident ca fenomenul trebuie stopat. Astfel, in funcție de coeficientul de poluare și emisiile de dioxid de carbon, valoarea noii taxe de mediu ar urma sa varieze intre 20 de euro și… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca, la Fondul de Mediu, se discuta pe marginea unui proiect de lege privind reintroducerea taxei de poluare. Potrivit unor surse din presa centrala, normativul ar trebui sa intre in vigoare in vara acestui an, dar are doua variante de lucru – una pentru mașini și…

- La Fondul de Mediu se discuta pe marginea unui proiect de lege privind reintroducerea taxei de poluare. Normativul ar trebui sa intre in vigoare in vara acestui an, dar are doua variante de lucru – una pentru mașini și o alta pentru combustibil. Ele sunt in contradicție și inca nu se știe care va fi…

- Noua taxa auto poate ajunge pana la 3.000 de euro! Noua taxa auto 2018 va fi introdusa cel mai probabil la inceputul verii, urmand sa fie platita o singura data, la prima inmatriculare a mașinii. Varianta de lucru in acest moment prevede ca mașinile vor fi taxate intre 50 și 3.000 de euro, in funcție…

- Taxa auto revine, cel mai probabil de la inceputul verii, scrie TVR, citand surse apropiate discutiilor. Cea mai probabila solutie care va fi adoptata va consta intr-o taxa care va fi platita o singura data, la prima inmatriculare a masinii. Actuala formula ar urma sa fie aplicata timp de trei ani dupa…

- Taxa auto revine, cel mai probabil de la inceputul verii. TVR a aflat pe surse, in exclusivitate, cea mai probabila solutie care va fi adoptata: o taxa care va fi platita o singura data, la prima inmatriculare a masinii. Actuala formula ar urma sa fie aplicata timp de trei ani dupa care va fi inlocuita…

- Ar urma sa fie intre 50 și 3000 de euro, in funcție de norma de poluare Taxa auto revine, cel mai probabil de la inceputul verii. Am aflat pe surse, in exclusivitate, cea mai probabila solutie care va fi adoptata: o taxa care va fi platita o singura data, la prima inmatriculare a masinii. Actuala formula…

- TAXA AUTO 2018. Masinile vor fi taxate pentru poluare intre 50 de euro si 2.500 - 3.000 de euro. Pentru calcul va conta coeficientul de poluare si emisiile de dioxid de carbon. Aceasta este varianta de lucru in acest moment, potrivit unor surse oficiale. Noua taxa se va aplica cel mai devreme…

- axa auto sau noua taxa de poluare 2018 se va aplica tuturor proprietarilor de autovehicule, se va plati anual, la fel ca si impozitul auto sau RCA-ul, iar valoarea maxima va fi de circa 200 de euro pe an. Noua taxa auto se va aplica tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au achitat…

- Noua taxa auto va fi aplicata tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au platit sau nu timbrul de mediu sau orice alta taxa auto, urmand sa fie calculata in funcție de gradul de poluare al masinii. Cristian Muntean, presedintele Asociatiei Serviceu-rilor Independente: „Autovehiculele…