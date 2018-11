Tavi Clonda a facut anuntul categoric: “Nu mai facem niciun copil. Gabriela a…”

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea va deveni pentru a doua oara mama in primavara anului viitor. Vedeta a facut anunțul de ziua ei, pana atunci sarcina fiind secreta chiar și fața de persoane apropiate, cum este fina ei, Diana Bișinicu. Gabriela Cristea a implinit zilele trecute 44 de ani și fix de ziua ei a impartașit…

- Gabriela Cristea implinește astazi 44 de ani, și ca de fiecare data, soțul ei a surprins-o cu un mesaj de dragoste, alaturi de care a atașat o fotografie cu ei doi. „La multi ani, scumpa mea sotie! Sa fii sanatoasa, fericita pentru ca iubita si implinita esti! Iti multumesc pentru ca existi, ii multumesc…

- Tavi Clonda a publicat o fotografie cu tatal lui pe rețelele de socializare, alaturi de mesajul prin care a dat vestea trista. In doar cateva minute, Tavi Clonda a primit foarte multe mesaje de condoleanțe. "De azi, tata nu mai e printre noi... s-a dus intr-o lume mai buna si mai linistita!…

- Momente dramatice in familia Gabrielei Cristea. Socrul indragitei vedete tv s-a stins din viața, in urma cu cateva ore. Anunțul trist a fost facut de artist in aceasta dimineața, printr-o postare pe Facebook. Tavi Clonda a publicat o imagine in care apare alaturi de tatal lui și un mesaj emoționant.…

- Zi trista pentru Tavi Clonda. Tatal acestuia a murit, joi, anunțul fiind facut de artist pe pagina sa de Facebook. „De azi tata nu mai e printre noi….s-a dus intr-o lume mai buna și mai liniștita! Dumnezeu sa il ierte și sa il odihneasca in pace! Drum bun, draga tata”, a scris Tavi Clonda pe Facebook.…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda trec prin momente foarte grele. Tatal artistului a murit in aceasta dimineața, iar vestea trista a fost data intocmai de acesta pe rețelele de socializare. Tavi Clonda este devastat de durere dupa ce tatal sau, Ioan Clonda, a murit. Soțul Gabrielei Cristea a scris un…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda se pregatesc intens pentru doua evenimente iportante pentru ei, in aceasta toamna. Cei doi vor rupe turta fetiței lor, cu o saptamana mai devreme, pe 23 septembrie. Mai mult, vedeta a dat detalii despre cununia religioasa care va avea loc cel mai probabil in luna octombrie.…