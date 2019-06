Tavanul unui mall din Iași s-a prăbușit! Un incident deosebit de grav a avut loc, in aceasta dimineața, intr-un mall din Iași. Tavanul unui restaurant aflat intr-un mall din centrul Iasului s-a prabusit, vineri, dar norocul tuturor a fost ca respectiva locație nu era deschisa la ora producerii incidentului, astfel ca nimeni n-a fost ranit, a notat mediafax. Totul s-a petrecut in timpul unor lucrari care se realizau inaintea deschiderii. Mai multe persoane se aflau in apropiere, insa nimeni nu a fost ranit. „In timpul unor verificari de rutina, o portiune din tavanul suspendat s-a desprins, ca urmare a unei defectiuni de montaj. Lucrarea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

