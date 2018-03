Stiri pe aceeasi tema

- A cerut sa mearga in Afganistan, acolo unde miroase a moarte, a suferința și a praf de pușca, doar ca sa iși poata salva fiul grav bolnav. La 35 de ani, caporalul Vasile Mihalcia vrea sa fie eroul baiețelului sau. Și doar pentru el, tanarul tatic e acum in unul dintre cele mai periculoase locuri de…

- Viața a doi tineri, frați gemeni, in varsta de 23 de ani, era una obișnuita pana acum mai bine de un an de zile. Totul s-a schimbat brusc, insa, dupa ce au ajuns la medic, unde au fost diagnosticați cu o boala grava, intr-un interval de timp scurt.

De douAƒ sAƒptAƒmA¢ni, Vasile Mihalcia, un militar de 35 de ani din Batalionul 812 Infanterie, se aflAƒ A®n Afganistan, unde a cerut sAƒ meargAƒ, deE™i E™i la ultima misiune A®n teatrul de operaE›ii E™i-a pus viaE›a A®n pericol. Militarul face aceste sacrificii pentru a putea sAƒ strA¢ngAƒ bani sAƒ-E™i…

- Un militar de 35 de ani isi risca viata pentru a doua oara in Afganistan, dupa ce in 2014 autovehiculul in care se afla a fost atacat cu un dispozitiv exploziv. Vasile Mihalcia si-a salvat doi dintre colegi si a fost decorat pentru meritele sale. Patru ani mai tarziu, militarul s-a intors in zona de…

- Peste 640 de copii au fugit de acasa sau din centrele de plasament, anul trecut. Majoritatea dintre ei vin din raioanele țarii și aleg viața de vagabond in Capitala. Chiar daca in urma raziilor efectuate de oamenii legii aceștia sunt identificați și duși acasa, de cele mai multe ori, ei revin la viața…

- Ionela Prodan este in continuare internata in spital, iar ultimele imagini cu indragita cantareața de muzica populara i-au speriat pe fani. Ce se intampla in aceste momente cu marea artista, cat de grava este starea ei.

- „Viata e simpla, aerul curat si mancarea sanatoasa”, a declarat pentru cotid ianul britanic Oddone Giuseppe, managerul unui restaurant. In nordvestul Italiei, un primar al unui orasel din munti ii ofera oricarui adult care este dispus sa se mute acolo nu mai putin de 2000 de euro. Bormida este un sat…

- Ștefania a renunțat la viața. Era eleva in clasa a XI-a , avea doar 17 ani dar a ales sa renunțe la viața intr-un mod foarte brutal. Lacrimi de durere, multa suferința și mesaje cutremuratoare curg pe pagina ei de Facebook. O fata frumoasa, vesela cu zambetul mereu pe buze. O colega minunata, un copil.…

- Militarul roman Madalin Stoica de la Batalionul 280 Infanterie Protectia Fortei "Brave Hearts", care si-a pierdut viata in luna septembrie in timpul unei misiuni in Afganistan, a fost decorat, post-mortem, de Departamentul de Stat al SUA. Distinctia "The Army Comendation Medal" a fost…

- Femeia de 57 de ani avea grija de toti, dar a suferit un accident vascular, care a lasat-o intr-un scaun cu rotile, scrie stirileprotv.ro. Cu ochii in lacrimi, ea spune ca, dupa ce plateste medicamentele, nu mai raman nici macar bani de mancare si se gandeste cu groaza la ziua de maine.…

- In urma cu nici doua saptamani, in Maternitatea din Baia Mare s-a nascut un bebelus care cantarea doar 650 de grame! Adelina Maria este cel mai mic copilas care s-a nascut vreodata acolo si a devenit o adevarata provocare pentru medicii si asistentele de acolo.

- Dani Otil, simpaticul prezentator de la Neatza cu Razvan si Dani, s-a transformat intr-un marțișor: poate cel mai frumos dar de 1 Martie pentru domnișoarele și doamnele care urmaresc emisiunea și nu numai!

- "Mama ta te iubeste, dar nu stie cum sa iti arate. Nu poate pentru ca viata este grea, nedreapta", i-a raspuns Papa Francisc, care a marturisit ca povestea copilului l-a facut sa planga. Suveranul Pontif i-a cere tanarului roman sa se roage pentru ca "intr-o zi mama sa iti arate toata dragostea".…

- Lidia Buble a vorbit despre noua sa piesa, inspirata din viața personala. Iubitul ei a incercat sa o susțina și sa o scoata din starea in care se afla, dar cantareata a fost copleșita de emoții. "E foarte greu sa cantam aceasta melodie live, de aia am prezentat doar videoclipul", a explicat…

- EXATLON ROMANIA. Mariana Nenu are la activ peste 20 de ani de atletism, iar in 2017 a terminat unul dintre cele mai dure maratoane ale lumii. EXATLON ROMANIA. Concurenta de la EXATLON ROMANIA și-a petrecut cațiva ani de viața intr-un centru de plasament, acolo unde s-a și apucat de sport.…

- "Un numar mare de militanti talibani au atacat un post de control militar; 18 militari au fost omorati, iar doi au fost raniti", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului afgan al Apararii.Miscarea talibanilor afgani a revendicat atacul, precizand ca doi combatanti islamisti au murit…

- Cu onoruri militare, lacrimi si durere va fi condus astazi pe ultimul drum in aceasta viata, Plutonierul Major CONSTANTIN NICOLAE. Colegii din cadrul IJJ Buzau dar si de la IGJR Bucuresti vor oficia onorurile militare pentru inmormantare. Cand viata s-a sfarsit si moartea a pus linistea vesnica peste…

- Ionuț Anghel, tanarul IT-ist din Marașești care are nevoie de transplant de plamani, a devenit tata. Ieri, 19 februarie, a aparut o prima minune in viața sa, Matei Ioan. Odata cu nașterea baiețelului, statutul lui Ionuț se schimba. El este acum și tata și are nevoie sa traiasca și…

- De cele mai multe ori, barbații care iși inșala partenerele nu se despart de acestea. Știi de ce? Iata care sunt motivele pentru care barbații nu-și parasesc iubitele chiar daca le inșala: 1. O mica vacanța. Vor sa iasa din rutina și sa se odihneasca puțin, sa se detașeze de…

- Mama jurnalistei din Alba Iulia, Meda Cotuna, continua sa lupte cu o boala grava care ii pune in pericol viața. Din fericire, mai mulți oameni inimoși au decis sa o ajute. Printre ei, Mihai Oancea dar și Diana Ludoșan care a facut mai multe demersuri in acest caz. “Dragii mei, aș dori sa va cer ajutorul…

- Mihaela Radulescu, care a plans in timp ce tanarul și-a interpretat cantecul, pe care l-a compus bazandu-se pe experiența lui de viața, l-a felicitat pentru curajul de a-și spune povestea și pentru faptul ca este un luptator, a trecut peste momentele foarte grele din viața lui. Nici Andra…

- Casa Alba a amenintat joi Rusia cu „consecinte internationale” pentru atacul cibernetic global NotPetya care a fost „cel mai distructiv si costisitor din istorie”. Deși Rusia neaga vehement acuzațiile de acest tip, exista suspiciuni puternice ca mai multe astfel de atacuri iși au originea in Federație.

- Kelsey Friend, studenta din Florida, si-a gasit puterea de a vorbi despre tragicul eveniment prin care a fost nevoita sa treaca. Profesorul le-a salvat viata studentilor lui prin sacrificiul suprem pe care il poate face un om.

- In contextul Zilei comemorarii ostașilor cazuți in razboiul din Afganistan, astazi, 14 februarie 2018, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a avut o intalnire de suflet cu veteranii acestui razboi, foști și actuali angajați MAI.

- Astazi este o zi neagra pentru Monica Gabor! Aflata la mii de kilometri distanta de Romania, iubita lui miliardarului chinez Mr. Pink, vedeta a dezvaluit una dintre dramele care i-au sfasiat sufletul pentru totdeauna. In mesajul facut public, modelul a marturisit ca trecerea timpului nu ii vindeca ranile,…

- Radja Nainggolan se simte excelent la AS Roma, iar ultimele declarații fac o posibila plecare a belgianului din Italia doar un vis frumos pentru formațiile care-l doresc. Mijlocașul, despre care s-a zvonit in perioada de transferuri recent incheiata ca ar putea ajunge fie la Chelsea, fie la un club…

- Ella Johannessen, o studenta de 23 de ani din Marea Britanie, vorbea la telefon cu mama sa, in timp ce calatorea cu trenul spre Peterborough. Fata s-a plans ca este extrem de suparata și stresata...

- Maze Runner: The Death Cure Finalul epic al seriei Maze Runner, Thomas conduce grupul sau din Luminiș in ultima și cea mai periculoasa misiune de pana acum. Pentru a-și salva prietenii ei trebuie sa intre in Ultimul Oraș, un labirint controlat de RAU care se dovedește a fi cel mai…

- Un paramedic ISU Cluj a salvat viața unui barbat cazut pe carosabil. Plutonierul major Hadarean Alexandru se întorsese acasa, vineri dupa-amiaza, alaturi de soția și fiica sa, când a observat pe geamul locuinței un barbat cazut pe carosabil. ”Instinctul…

- Horoscop februarie – BERBEC In cariera e posibil sa existe evenimentele cele mai importante: intalniri, ședințe, hotarari. Acestea vizeaza asumarea unor responsabilitați, a unor funcții sau decuplarea de la niste responsabilitați care nu-i mai onoreaza. In felul acesta evita o problema, o…

- Viata i s-a schimbat complet, dupa ce si-a vazut moartea cu ochii! Gabriel Cotabita a vorbit despre problemele intampinate, dupa ce si-a revenit din coma si s-a recuperat complet. Aflat intr-un platou de televiziune, talentatul artist s-a sensibilizat cand a auzit o intrebare delicata.

- Cel putin 25 de persoane au fost ucise in atacul asupra Hotelului Intercontinental din Kabul la sfarsitul saptamanii trecute, potrivit unui responsabil al Ministerului Sanatatii, in timp ce bilanturi contradictorii continua sa circule alimentand confuzia, relateaza joi AFP. "Avem 25 de decese la…

- Andra se pregatește intens de noul sezon „Romanii au talent“ și de spectacolele pe care le va susține la Sala Palatului, pe 23 și 24 februarie. In acest context, ea ne-a dezvaluit așteptarile in legatura cu evenimentele importante ce o așteapta, dar și cele mai mari temeri ale ei. Andra, incepe…

- La varsta la care cei mai multi dintre copii se joaca si nu au nicio grija, Ioan Mihnea Coman isi traieste viata prin spitale. Medicii i-au dat un verdict crunt, dupa ce au aflat cum se numeste maladia genetica foarte rara pe care o are micutul. Este vorba despre tetrapareza spastica cu miscari diskinetice…

- Mariana este una dintre cele mai puternice concurente de la Exatlon. Razboinica a dezvaluit o serie de lucruri emotionant despre viata ei. Mariana si-a deschis sufletul in fata Alinei si i-a marturisit ca a crescut la orfelinat din cauza situatiei dificile din familie.

- Anul care tocmai a inceput se anunta indraznet. Schimbarile nu sunt intotdeauna de bun augur, dar unele se dovedesc a face loc reușitei sau pot da o noua turnura vietii multor semne zodiacale. Trebuie sa ne pregatim sa facem fata unor provocari neașteptate. In acest an nu este bine sa construim superficial…

- In anii ’60, un profesor american, Bill Podlich, impreuna cu sotia si cele doua fiice ale sale, a efectuat o Lunga calatorie in Afganistan. El a surprins in imagini viata de atunci, care era radical diferita fata de ce a urmat sub guvernarea talibanilor. Fotografiile arata un stil de viata mai degraba…

- Crina Abrudan a implinit pe 17 ianuarie frumoasa varsta de 40 de ani. Chiar daca este un moment de fericire in viata sa, pentru ca o noua aniversare a prins-o sanatoasa, totodata, este si cea mai trista aniversare de pana acum.

- BERBEC: In cariera e posibil sa existe evenimentele cele mai importante, intalniri, sedinte, hotarari, care vizeaza asumarea unor responsabilitati, a unor functii sau decuplarea de la niste responsabilitati care nu-i mai onoreaza. In felul acesta evita o problema, o paguba, oricum isi fac calcule…

- Andreea Marin a vorbit, cu lacrimi in ochi, la TV despre tragedia care i-a marcat viata, pierderea mamei sale. Mama Andreei Marin a murit intr-un accident rutier atunci cand vedeta TV avea numai 9 ani. Andreea Marin se afla si ea in masina in care era mama ei in momentul in care s-a produs tragicul…

- HOROSCOP 15-21 ianuarie 2018 BERBEC: In cariera e posibil sa existe evenimentele cele mai importante, intalniri, ședințe, hotarari, care vizeaza asumarea unor responsabilitați, a unor funcții sau decuplarea de la niște responsabilitați care nu-i mai onoreaza. In felul acesta evita o problema, o paguba,…

- Indragitul artist Sandu Pop, cunoscut de public drept ”Varu’ Sandel”, este invitatul Oanei Turcu in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, unde vorbeste deschis atat despre lucrurile frumoase din viata lui, cat si despre cele dureroase.

- Luminita Saviuc, tanara din Romania cunoscuta pentru textele sale motivationale, a facut la inceputul anului o lista cu 111 sfaturi care sa ii ajute pe oameni sa aiba un 2018 mai fericit.

- Nu-i iadul pe pamant, dar nu-i nici linistea de acasa! Este insa o experienta unica in cariera, avand constiinta unei datorii bine facute in slujba unui popor. Oricare ar fi el! Vorbim aici de militarii romanii care pleaca in teatrele de operații, locuri deloc accesibile si total necunoscute pentru…