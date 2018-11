Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit politistilor de la Inspectoratul de Politie al judetului Hunedoara, vineri, pe fondul de vanatoare Bulzesti, un barbat de 53 de ani a fost impuscat accidental in zona abdomenului, in cursul unei partide de vanatoare. "Politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase,…

- Microfoanele instalate printre flori in 11 zone din Statele Unite au inregistrat sunetele facute de albine, inainte, si dupa eclipsa totala. In mod interesant, sunetele specifice ale acestor insecte au lipsit in momentul maxim al eclipsei.

- Shakira este una dintre cele mai iubite cantErete din lumea intreagE. Este admiratE pentru modestia xi modul unic de a-xi cuceri publicul, insE de data aceasta, artista a xocat de-a dreptul prin gestul fEcut fatE de un fan.

- Fericire mare pentru un nou cuplu din showbiz! Recent, Nasrin Ameri a avut parte de una dintre cele mai mari surprize din viața ei. Ceea ce parea o ședința foto la piscina, alaturi de colegui ei, Andrei Ștefanescu, s-a transformat intr-o cerere in casatorie care a lasat-o in lacrimi. In timpul ședinței…

- Diana Dumitrescu a uimit pe toatE lumea cu rochia pe care a ales sE o poarte in ziua cea mare. Frumoasa actritE s-a cEsEtorit in acest weekend, iar invitatii au rEmas cu gura cEscatE in momentul in care vedeta xi-a fEcut aparitia la bratul partenerului ei, Alin Boroi.