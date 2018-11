Stiri pe aceeasi tema

- Barocamera de la Spitalul Floreasca din București, cumparata in anul 2013 cu 3,4 milioane de lei și inaugurata cu mare fast in 2015 de ministrul Sanatații de la acea vreme, Nicolae Banicioiu, fara ca ea sa fi funcționat vreodata, zace in continuare impachetata, in timp ce soluțiile pentru tratarea marilor…

- Filarmonica Pitesti organizeaza vineri, 2 noiembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un recital de pian la patru maini, susținut de pianiștii Eugen Dumitrescu și Corina Raducanu. Concertul cameral, desfașurat sub genericul Enescu și muzica romaneasca, este inclus in programul Centenarul…

- Opt state europene au denuntat marti la ONU intentia de organizare, la 11 noiembrie, a unor scrutine 'ilegitime' in estul Ucrainei pentru alegerea liderilor celor doua 'republici' autoproclamate Donetk si Lugansk, transmite AFP. ''Daca au loc, aceste 'alegeri' ilegitime…

- Recomandarile oamenilor legii vin dupa ce, pe parcursul a trei zile, Poliția Romana a desfașurat, in cooperare cu autoritațile din statele membre ale Uniunii Europene, investigații pentru combaterea furturilor de autovehicule și traficarea acestora. Astfel, au fost gasite 32 de vehicule urmarite national…

- Zeci de turiști romani și straini viziteaza municipiul Targu-Jiu saptamanal! Aceștia aleg orașul lui Brancuși ca destinație principala pentru a cunoaște marele opere sculpturale pe care Constantin Brancuși le-a lasat moștenire omenirii. Centrul Național de Informare și Promovare Turistica…

- Adrian Aciobaniței, vedeta naționalei masculine de volei a Romaniei, calificata dupa 24 de ani la Campionatul European. In Germania i se spune ”contele Attackula”. Dupa 3-1 cu Finlanda, la Craiova, Romania s-a calificat la Campionatul European de volei masculin din 2019. Va fi prima prezența tricolora…

- Potrivit DPD Romania, una dintre cele mai mari companii de curierat expres și coletarie de pe piața locala, romanii au trimis cu peste 48% mai multe colete in strainatate in primele 7 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Cele mai multe colete expediate din Romania in strainatate…

- Preliminariile Campionatului European 2019 de volei masculin. Tricolorii joaca azi in Finlanda, in arena ”Helsinki Ice Hall” din Helsinki. ACTUALIZARE 22 august, ora 22.00. Naționala masculina de volei a Romaniei a invins in Finlanda cu 3-2 , iar o eventuala victorie in meciul-retur, de duminica, ii…