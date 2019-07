Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de la Dobrita care trateaza pacientii bolnavi de tuberculoza, are datorii de peste 1,1 milioane lei. Noul director Tiberiu Tataru spune ca angajatilor li s-au redus din sporuri, iar plata pentru tratarea unui pacient a fost majorata fata de...

- Iata ca la mai putin de doi ani, de la data de 1 Decembrie 2017, Ziua Nationala a Romaniei,ziua in care s-a scris o noua fila in istoria judetului Dambovita dar si in istoria Raionului Causeni din Republica Moldova, momentul in care a avut loc evenimentul de semnare a Intelegerii de Cooperare intre…

- Sprijin pentru angajarea tinerilor in agricultura, acvacultura și industria alimentara In Monitorul Oficial nr. 420 din 29 mai 2019 a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 325/23.05.2019, prin care au

- Guvernul a aprobat astazi instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru finantarea Programului de investitii, modernizare si dezvoltare a infrastructurii in statiunile balneare sau balneoclimatice.Potrivit unui comunicat transmis de Guvernul Romaniei, programul guvernamental are scopul sa stimuleze…

- Jucatorii de fotbal american de la Timisoara 89ers s-au mobilizat in zori pentru un scop nobil. Mai multi componenti ai clubului au donat sange la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina din oras in cadrul campaniei #fiisupererou. Sportivii urmeaza ca pe 1 iunie sa le faca o vizita copiilor internati…

- Criza economica a surprins spitalul din Turceni cu datorii de miliarde catre furnizorii de servicii medicale. Bugetul alocat lunar de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatatea catre aceasta unitatea spitaliceasca se duce in proportie de 95% catre sala...

- Romania va beneficia de 8,192 milioane euro, sprijin financiar din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru refacerea infrastructurii publice afectate de calamitatile naturale produse in vara anului 2018. Comisia Europeana a aprobat aplicatia depusa de Romania prin care a solicitat ajutor financiar…

- Echipa de liceeni XEO de la Colegiul National „Horea, Closca si Crisan”va primi sprijin financiar și din partea Primariei Alba Iulia pentru participarea la Campionatul Mondial pentru provocarea tehnologiei “Inspiratie si recunoasterea stiintei si tehnologiei” FIRST Tech Challenge World Championship…