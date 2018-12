Tatăl unui nou-născut șochează: ”Adevărul este că…” Lovitura de teatru in scandalul bebelușilor infectați cu ”super-bacterii” in maternitatea Giulești. (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Tatal unei fetițe nascute prematur in aceasta unitate medicala șocheaza, susținand ca principalele vinovate pentru faptul ca unii dintre copilași au contactat stafilococul auriu sunt chiar mamicile acestora, care nu ar fi respectat normele de igiena […] The post Tatal unui nou-nascut șocheaza: ”Adevarul este ca…” appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

