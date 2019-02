Stiri pe aceeasi tema

- Malaysia ar fi abolit pedeapsa cu moartea „Toate pedepsele cu moartea vor fi oprite. Definitiv. Din moment ce abolim toate pedepsele cu moartea, nu ar mai trebui dusa la capat nicio execuție” a anunțat ministrului Legii din Malaysia, citat de Știrile Kanal D.

- Peste 100 de persoane s-au adunat sambata, 12 ianuarie, la pranz, in fata Spitalului Judetean Valcea la un protest ad-hoc in semn solidaritate cu situatia bebelusului de 1 an si o luna, internat aici in urma cu mai bine de o saptamana si apoi transferat la Bucuresti in coma. Este cel mai amplu protest…

- Imran Mostafa Kamel (26 de ani) a fost arestat miercuri, fiind suspect de uciderea romanului Tudor Simionov in noaptea de Revelion intr-un club din Londra. In plus, acesta e judecat și pentru deținerea de arme cu scopul de a crea panica, dupa ce a produs un alt incident in dimineața zilei de 1 ianuarie.…

- Agentia IRNA a scris ca barbatul era condamnat pentru frauda, conspiratie, constituire de grup infractional, fals, mita si infiintarea unor companii false. Noile curti islamice revolutionare, ale caror sentinte pot fi contestate doar daca este vorba de condamnari la moarte, au fost infiintate in luna…

- De mai bine de 20 de ani, de cand marturia unui revolutionar slatinean spune ca zeci de cadavre aflate in drum spre Bucuresti au fost, de fapt, arse la Slatina, un timisorean vine in resedinta judetului Olt pentru o slujba de comemorare, rememorand momentele crunte in care mama celor trei copii ai sai…

- De mai bine de 20 de ani, de cand marturia unui revolutionar slatinean spune ca zeci de cadavre aflate in drum spre Bucuresti au fost, de fapt, arse la Slatina, un timisorean vine in resedinta judetului Olt pentru o slujba de comemorare, rememorand momentele crunte in care mama celor trei copii ai sai…

- Un ucigas condamnat la moarte care a petrecut mai mult de 36 de ani pe ''culoarul mortii'' in statul Tennessee a fost executat joi pe scaunul electric, fiind a doua oara in cinci saptamani cand in acest stat a folosita electrocutarea pentru a executa o condamnare la moarte, relateaza Reuters preluata…

- Țipetele de foame ale unei fetițe de doar 7 ani sunt ignorate de mama ei. Pentru cei din exterior, Tracy Fitzgerald este un monstru, o mama care refuza sa iși hraneasca fiica. Nimeni nu poate ghici teroarea constanta a femeii, cauzata de boala cu care s-a nascut Megan.