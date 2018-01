Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mihai Tudose spune ca, mai presus de orice, Romania este despre „noi” si despre romanii care nu inceteaza nicio clipa sa creada in aceasta tara si ca si-ar dori ca in 2018, anul Centenarului Marii Uniri, sa avem puterea de a transforma fiecare reusita individuala intr-una de grup.

- O Hotarare de Guvern adoptata joi stabilește ca, in anul 2018, contingentul de lucratori straini nou-admiși pe piața de munca din Romania sa se ridice la 7.000, in baza avizelor de angajare/detașare.

- S-a aflat cine este persoana care, in fiecare an, de sarbatori, impodobește un braduț la mormantul regretatei cantarețe Madalina Manole. Madalina Manole, de la dispariția careia s-au implinit șapte ani , s-a sinucis in data de 14 iulie 2010, in ziua in care ar fi implinit 43 de ani dupa ce a baut Furadan,…

- Recent s-au implinit 7 ani de la moartea Madalinei Manole. „Fata cu parul de foc” a lasat in urma o durere fara margini. Amintirea artistei va ramane mereu vie in inimile celor care au iubit-o, in special al sotului si al copilului. In ziua de Craciun, Petru Mircea, sotul regretatei artiste, impreuna…

- Emilian Raducu traieste primele sarbatori fara fiica lui. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, ce a facut tatal Denisei in prima zi de Craciun. Declaratiile barbatului sunt de-a dreptul sfasietoare si smulg lacrimi. Tatal Denisei s-a dus la mormantul regretatei artiste,…

- Cațiva nostalgici s-au adunat și in acest an la mormantul lui Nicolae si al Elenei Ceaușescu din cimitirul Ghencea. Au adus cu ei coroane de flori și lumanari pentru dictatorul care a fost executat prin impușcare chiar in ziua de Craciun, acum 28 de ani. Oamenii sustin ca sunt inca simpatizanti ai…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International, proprietarul eMag, pe piata serviciilor de intermediere prin platformele online din Romania.”Investigatia vizeaza un posibil comportament discriminatoriu al Dante in…

- Acte normative aprobate in sedinta de Guvern din 20 decembrie 2017 Suplimentare temporara de posturi la MAE, pentru un corp diplomatic și consular adaptat in perspectiva mandatului Romaniei la președinția Consiliului UE Cadrul legislativ privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe…

- "Legea privind garantarea pachetelor de servicii turistice reprezinta temeiul legal primar, temei ce va fi urmat de normele de aplicare, sub forma de Hotarare de Guvern. Doar agentiile de turism organizatoare care obtin pentru prima oara o licenta vor suporta contributia initiala, iar nivelul nu…

- Totul a inceput cu violenta verbala, mai apoi ajungandu-se la violenta fizica, intr-un Spital de Oftalmologie din Bucuresti. A Monica a povestit despre acest eveniment violent, petrecut intre una dintre asistentele de la unitatea medicala pe care o conduce si artististul Calin Greambasu.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a decis sa scoata totul la lumina. Oficialii BNR au dezvaluit ce datorie externa are Romania la finalul acestui an. In perioada ianuarie – octombrie 2017 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5302 milioane euro, comparativ cu 2 835 milioane…

- Nicu de la Plenita, cunoscut ca fiind unul dintre cei mai importanti producatori ai manelistilor, s-a stins din viata la sfarsitul lunii iunie, la doar 56 de ani, din cauza unui atac cerebral. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va dezvaluie motivul pentru care Nicu se rasuceste in mormant si va prezinta…

- Ministerul Apararii Nationale se pregateste sa demareze proiectul de dotare a Fortelor Navale cu patru corvete multifunctionale, se arata intr-un proiect de Hotarare a Guvernului pus in dezbatere publica. Conform documentelor, indiferent de partenerul strain gasit pentru acest proiect, navele vor…

- "Toti profesorii din Romania isi vor primi salariile sau si-au primit salariile si toti profesorii din Romania isi vor primi peste 90 la suta dintre sentinte, sentinte care nu erau prinse in buget la inceputul anului. Am facut facut rectificare de buget. Inclusiv saptamana viitoare, printr-o Hotarare…

- La o zi de la trecerea la cele vesnice a fostului suveran, in cadrul sedintei de Guvern de miercuri urmeaza sa se adopte o Hotarare de Guvern cu privire la datele in care in Romania va fi doliu, in memoria Regelui Mihai. “Va fi decretat stare de doliu national in zilele de 14, 15 si […] Tudose: 14,…

- Reprezentantii Guvernului au convenit cu Casa Regala detaliile funeraliilor Regelui Mihai. Conform unor surse guvernamentale, citate de Mediafax , funeraliile vor avea loc pe 16 decembrie, iar cele trei zile de doliu national in intervalul 14-16 decembrie. ”Reprezentantii Guvernului si cei ai Casei…

- "Vom avea aceasta Hotarare de Guvern referitoare la salariul minim, care ramane la 1.900 de lei, exact cum s-a stabilit, pentru ca este vorba si de intoarcerea sarcinii fiscale. Motivul amanarii acestei Hotarari de Guvern nu a fost altul decat ca ea trebuie sa stea o anumita perioada pe site in dezbatere…

- Dan Papij, fost ziarist la “Investigatii” a Evenimentului Zilei, a murit, vineri dimineata, la Sibiu. Jurnalistul a suferit, in urma cu cateva zile, un accident vascular cerebral. Initial, parea ca se refacuse, fiind externat din spital. A

- STELA POPESCU A MURIT. Oana Zavoranu este una dintre nenumaratele vedete din Romania care a avut ocazia unica de a colabora cu Stela Popescu. Intre cele doua s-a creat o legatura puternica si, potrivit spuselor fiicei Marioarei Zavoranu, nu au fost putine datile in care celebra actrita i-a dat sfaturi…

- Dupa ce saptamana trecuta s-a vorbit despre posibilitatea ca taximetristul care i-a vandut Madalinei Manole Furadan sa iasa din inchisoare, recent s-a facut anuntul. Vestea i-a luat prin surprindere pe multi, iar unii dintre ei nu sunt multumiti de ea.

- Nicolae Stanciu (24 de ani) e rezerva la Anderlecht, iar mai multe echipe s-au interesat de serviciile lui printre care și CFR Cluj. Totuși, Mihai Stoica, directorul sportiv de la FCSB, susține ca mijlocașul nu va reveni prea curand in Romania din cauza salariului uriaș pe care-l are la Anderlecht.…

- Sfarsitul de saptaman vine cu schimbari bruste de temperatura pentru anumite regiuni din tara. Meteorologii anunta ca ciclonul Olaf va patrunde din tara noastra duminica, prin nordul tarii. In zona de nord a Romaniei si in cea de nord-vest, precipitatiile se vor transforma in ninsoare.Totodata, specialistii…

- Administratia Nationala de Meteorologie avertizeaza ca, de duminica, prin nordul tarii, va patrunde ciclonul polar Olaf, care va transforma precipitatiile in ninsoare si care ar putea interactiona cu un alt ciclon, Numa, care vine din sudul continentului si are o masa de aer cald. Acesta din urma…

- Primarul PSD al municipiului Iasi Mihai Chirica a anuntat miercuri ca municipalitatea a sesizat Avocatul Poporului pentru a contesta la Curtea Constitutionala Ordonanta de Urgenta privind modificarea Codului Fiscal, el precizand ca si alte primarii din tara sustin demersul initiat de primaria Iasi.Primarul…

- In momentul in care si-a condus fiica pe ultimul drum, Emilian Raducu era transfigurat de boala, din cauza unei pareze care s-a agravat alarmant cu doar cateva zile inainte ca regretata artista sa-si dea ultima suflare, scrie cancan.ro. In ziua inmormantarii, barbatul a avut nevoie de ajutor pentru…

- BREAKING NEWS Un deputat clujean, „vedeta” in Raportul MCV Prezenta unui clujean in Parlamentul Romaniei este motiv de neindeplinire de catre tara noastra a unei dintre cele 12 recomandari ale Comisiei Europene. „De asemenea, exista alte trei cazuri de parlamentari ale caror mandate au fost…

- Amanta care a "spart" familia FCSB-ului, deja celebra Ada,A nu are o afinitate doar pentru fotbalistii lui Gigi Becali. Ea ar fi facut "ravagii" si la o alta echipa din Liga 1, Astra Giurgiu. Bruneta ar fi intrat inclusiv in cantonament, unde a tinut o "sedinta" cu mai multi jucatori importanti.A CANCAN.RO,…

- Elevii si studentii unitatilor de invatamant ale MAI ar putea sa beneficieze de transport gratuit atunci cand merg in strainatate pentru instruire, se arata intr un proiect de Hotarare de Guvern supus dezbaterii, care vizeaza drepturile de transport ale politistilor si elevilor din aceste structuri,…

- Au trecut sapte ani de la ziua in care inima lui Adrian Paunescu a incetat sa mai bata! Familia l-a comemorat pe regretatul poet, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat detalii exclusive de la parastas. (CITESTE SI: Cum arata mormantul lui Adrian Paunescu, la sapte ani de la moartea poetului)

- Interpreta unor slagare nemuritoare si una dintre cele mai impresionante si iubite voci din Romania, Mirabela Dauer a avut o viata foarte incercata. De-a lungul celor 70 de ani, artista a trecut prin multe:

- Iohannis: Pachetul de masuri anuntat de Guvern se transforma intr-o revolutie fiscala. Promisiunea PSD-ALDE ca va creste salariul este falsa. Avertizez decidenții politici sa judece clar ca sa nu bage Romania intr-o aventura fiscala cu final trist.

- O propunere legislativa ar putea sa transforme Romania o tara de donatori de organe. Asociatia Transplantatilor din Romania propune introducerea in noua lege a donarii de organe, care fost elaborata si prezentata pe site-ul Ministerului Sanatatii, a „acceptului prezumat“.

- Romania ar putea primi, anul viitor, 40 de refugiati sirieni aflati provizoriu in Turcia, potrivit unui proiect de hotarare pus in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), care prevede stabilirea cotei de relocare corespunzatoare anului 2018, informeaza news.ro.Proiectul de…

- O nunta, sapte sate! El - primar intr-un orasel de provincie, ea - cantareata de muzica populara, impreuna - formula perfecta pentru o nunta istorica in Romania! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat detalii incendiare despre nunta cu 7.000 de invitati care va avea loc, sambata, pe raza a sapte…

- Guvernul a decis la inceputul acestui an ca piata muncii din tara noastra are nevoie de numai 5.500 de noi lucratori din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European. De altfel, numarul lucratorilor din spatiul extracomunitar, nou-admisi pe piata muncii din Romania, a fost acelasi de cel putin…

- Fostul presedinte al Ucrainei, Viktor Iuscenko, însotit de o delegatie de istorici a vizitat recent Galatiul, pentru a semna cu Universitatea "Dunarea de Jos" un protocol de colaborare pentru efectuarea unor cercetari care au ca scop

- Scandal de proportii cu un agent dat afara de la Politia Capitalei, despre care s-a aflat ca fusese condamnat, in urma cu doi ani. Uluitor este si faptul ca una dintre cele patru amante ale sale l-a dat in vileag! O adevarata telenovela, din care politistul a incercat, zadarnic, sa scape basma curata.…

- Andreea Sasu s-a intors la pieptul lui Philipp Plein, desi spunea ca nu se mai vede avand un viitor alaturi de el. Impacarea celor doi nu i-a fost deloc pe plac lui Morgan Osman, femeia cu care celebrul designer o inlocuise pe romanca, asa ca nu a reactionat deloc bine la aflarea vestii. CANCAN.RO,…

- Gica Hagi este decis sa transforme Viitorul intr-o forța a Ligii 1 și nu vrea sa mai vanda jucatori cluburilor din Romania și din strainatate pentru a asigura bugetul Academiei. Președintele clubului, Cristi Bivolaru, a dezvaluit ca negocierile pentru vanzarea Viitorului sunt avansate, iar banii obținuți…

- DJ Wanda traieste o perioada dificila din viata ei. Dupa ce a fost la mai multi medici in Romania, de la care a primit tot atatea raspunsuri despre boala de care sufera, ea a aflat diagnosticul corect in Turcia. A

- Proiectul vizeaza publicarea a opt volume cu documentele Marii Uniri, respectiv texte de sinteza istorica referitoare la acest moment important din trecutul tarii noastre. Rectorul UBB, Ioan-Aurel Pop, a afirmat, miercuri, in cadrul vernisajului unei expozitii dedicate Primului Razboi Mondial,…

- Szobi Cseh a lasat un gol imens in showbiz-ul romanesc dupa ce s-a stins din viața, iar ce se intampla acum la mormantul celebrului cascador este mai mult decat emoționant. Szobi Cseh a fost considerat cel mai mare cascador pe care l-a avut Romania . Sobi Cseh a incetat din viața in data de 1 august…

- Povestea lui Cosmin Mitoi este un adevarat exemplu pentru oricine! Tanarul ajunsese sa cantareasca, la doar 22 de ani, nu mai putin de 180 de kilograme! Problemele de sanatate l-au facut sa inceapa un regim alimentar, dar si un program strict de exercitii fizice, reusind astfel sa dea jos un numar record…

- Un mall din Braila dispare pentru a face loc unei fabrici. O dezvoltare inversa fata de ce a cunoscut Romania in ultimii ani cand pe platformele fostelor fabrici comuniste au aparut centre comerciale si cartiere rezidentiale. In locul mall-ului Armonia Braila va aparea o fabrica de corpuri de iluminat.Antreprenorul…

- Fiecare dintre noi poate avea un sediu de banca in propriul buzunar: una dintre bancile de top din Romania, UniCredit Bank, a decis sa ofere clientilor sai o versiune actualizata a aplicatiei de Mobile Banking, precum si o aplicatie separata de mobil pentru companii.

- Simona Halep este noul lider mondial al tenisului feminin, performanta neatinsa de o alta tenismena din Romania.Citește și: Ziua cea MARE pentru Halep: De azi, este noul lider mondial! Cum poate ramane numarul unu pana la sfarșitul anului Simona a povestit pentru TVR care sunt obiceiurile…