Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Simionov, 33 de ani, fost canotor al clubului Dinamo, a fost injunghiat cu brutalitate in noaptea de Revelion la un club exclusivist din Londra. Madalina Anghel, cea care urma sa-i devina soție lui Simionov, a postat in cursul zilei un mesaj sfașietor pe contul sau de Facebook: "In noaptea dintre…

- Poliția londoneza a anunțat ca a fost prins principalul suspect in cazul uciderii lui Tudor Simionov, romanul considerat erou dupa ce a murit aparandu-și colegii in timpul unui conflict violent in fața unui...

- Tudor Simionov si-a pierdut viata intr-un tragic incident din Londra, petrecut in noaptea de Revelion, in jurul orei ocale 5:30 (7:30 in Romania), canotorul roman incercand sa opreasca un grup de indivizi care au vrut sa intre fara invitatii la o petrecere...

- Sportivul roman Tudor Simionov, canotor dinamovist, a fost ucis in noaptea de Revelion, la Londra, unde lucra ca bodyguard la un club de noapte. El si-a aparat colegii, fiind considerat erou de catre presa engleza, informeaza...

- Poliția britanica a anunțat ca l-a reținut pe principalul suspect al crimei careia i-a cazut victima romanul Tudor Simionov. Incidentul a avut loc in noaptea de Anul Nou, la un club exclusivist din londra, unde Tudor lucra la paza. Metropolitan Police a anunțat, intr-un comunicat, ca un tanar de 26…

- Steve Rowe, un fost soldat nord-irlandez, a fost filmat cu lacrimi in ochi cand se vaita ca a ajuns om al strazii la Londra și ca tot ce vrea e un pat de Craciun. Situația batranului a devenit virala, iar multa lume i-a plans de mila, a anunțat thesun.co.uk . A „omis” insa sa spuna ceva din trecutul…

- Celebra cantareața Shakira a plans in hohote la finalul ultimului concert din turneul ei mondial, „El Dorada World Tour“, care a avut loc in Bogota, capitala Columbiei, țara in care s-a nascut artista.

- O concurenta de 16 ani de la „X Factor“ a reusit sa-l impresioneze pe Mihai Bendeac (35 de ani) pana la lacrimi. Prezentatorul show-ului de la Antena 1 a plans in hohote pe toata durata interpretarii adolescentei.