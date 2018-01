Stiri pe aceeasi tema

- Tatal lui Bogdan Gigina, Cornel Gigina, face acuzatii grave despre politistul pedofil. Acesta vorbeste de interese la nivel inalt si de ce era protejat politistul care este acum arestat preventiv si acuzat de pedofilie.A

- Sotia lui Eugen Stan, politistul-pedofil ale carui fapte au uimit și revoltat intreaga Romanie face declaratii incredibile. Femeia este profund afectata de cele intamplate și susține ca barbatul avea un comportament deplasat și in timpul casniciei cu aceasta.

- Consilierul ministrului Afacerilor Interne si fost lucrator al Brigazii Rutiere Bucuresti, Valentin Riciu, transmite, intr-un raport inaintat conducerii MAI, ca nu a fost seful agentului Eugen Stan si ca nu a fost si nu este cercetat in vreun dosar penal pentru inselaciune

- Jurnalistul Silviu Sergiu dezvaluie o informație care ar putea explica multe, in dosarele uitate in sertare ale polițistului pedofil Eugen Stan. Se pare ca Eugen Stan era polițistul de la rutiera care ii organiza traseul fostului ministru de Interne, Gabriel Oprea, la ordinul șefului sau direct,…

- Emanuel Rene Vornicu (seful de la Rutiera al pedofilului politisti Eugen Stan) se ocupa de sectoarele 1,2 și 6, adica exact pe unde circula cel mai mult Gabriel Oprea. Citeste si Raportul OFICIAL al sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu. De cine era protejat politistul pedofil Eugen Stan…

- Polițistul pedofil Eugen Stan ar fi organizat traseul lui Gabriel Oprea, in noaptea cand a murit Bogdan Gigina, susține jurnalistul Silviu Sergiu, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Jurnalistul Silviu Sergiu scrie, intr-o postare publicata pe pagina sa de Facebook, ca Emanuel Rene Vornicu, șeful…

- Eugen Stan este politistul pedofil care a agresat, la inceputul lui ianuarie, doi copii, intr-un lift al unui bloc din Drumul Taberei. Trecutul lui este insa presarat cu alte actiuni de acest gen, scoase la iveala abia acum. Ce trebuie sa-i invatam pe copii pentru a depasi astfel de momente!

- Ițele cazului in care este implicat polițistul pedofil se adancesc mai mult cu fiecare zi. Au aparut imagini cu un nou atac pentru care este suspectat Eugen Stan. Agresiunea, cercetata de Parchetul General, a avut loc in 2016, iar victima, o femeie, ar fi avut 43 de ani. Cazul polițistului, aflat de…

- ‘’Cred, in momentul de fata, ca nici Despescu si nici Gavris nu au vina vizavi de ce s-a intamplat. (cazul politistului pedofil Eugen Stan care a cutremurat din temelii Politia Romana, n.r.). Nu cred ca ei sunt vinovati. Cred ca principalul vinovat este cel care a comis fapta. Am vazut ca sunt verificari,…

- Dupa cazul polițistului pedofil Eugen Stan , Razvan are o mare dilema. ”Ești in mașina, ai doi copii pe bancheta din spate și te oprește Poliția Rutiera. Ce faci? Oprești sau mergi mai departe?”, se intreaba amuzat prezentatorul tv.

- Ancheta în cazul agentului de poliție de la Brigada Rutiera, Eugen Stan, care a agresat 2 copii într-un lift în urma cu o saptamâna, continua și noi descoperiri șocante ies la suprafața.

- Ancheta efectuata de Sectia de Urmarire Penala din cadrul Parchetului General va clarifica toate aspectele puse in discutie in cazul politistului Eugen Stan, inclusiv cele privind modul in care...

- Cazul politistului pedofil a zguduit intreaga tara, dupa ce s-a aflat ca a abuzat doi copii intr-un lift dintr-un bloc din Drumul Taberei. Insa, noi informatii ies la suprafata despre acesta. Fosta sotie a lui Eugen Stan ar fi stiut de grozaviile pe care acesta le-a facut in trecut.

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 susține ca agenții Secției 18 Poliție au ascuns calitatea de polițist a lui Eugen Stan și au propus clasarea unei plangeri depuse impotriva lui de catre o femeie, care a reclamat faptul...

- De la o ora la alta, apar tot mai multe dosare in care suspectul principal devine politistul pedofil din Drumul Taberei! Iar povestirea uneia dintre victimele lui Eugen Stan este de-a dreptul cutremuratoare!

- Gigi Becali a fost socat de cazul "politistului pedofil" asa ca a reactionat. Fiind un om credincios, latifundiarul considera ca Eugen Stan se poate vindeca doar cu ajutorul harului lui Dumnezeu.

- Rene Emanuel Vornicu, seful Serviciului Supraveghere Rutiera, din cadrul Brigazii Poliției Rutiere a fost demis din functie ca urmare a scandalului politistului-pedofil. Acesta era seful agentului Eugen Stan care a fost retinut luni dupa c...

- Avocatul polițistului abuzator din lift a descris modul in care s-a desfașurat audierea clientului sau. Acesta susține ca polițistul nu a avut nicio reacție, iar mai apoi și-a motivat gestul intr-un mod halucinant.

- Dupa ce s-a despartit de prima sotie la mai bine de doua decenii de la nunta, Eugen Stan si-a refacut viata langa o alta femeie. Concubina politistului pedofil din Drumul Taberei e ingrozita de ceea ce se intampla in aceste momente cu barbatul ei si a facut declaratii neasteptate. A

- Fosta sotie a lui Eugen Stan, politistul acuzat ca a agresat doi copii intr-un lift din Bucuresti, a marturisit ca este socata de faptele barbatului alaturi de care a trait aproape 20 de ani. "Eu sunt divortata de el de trei ani de zile. Am divortat de comun acord. Nu am mai luat legatura cu dansul…

- "Politistul pedofil" ar avea datorii de zeci de mii de euro, iar, in anul 2016, acesta ar fi avut un venit de 42.000 de lei. De asemenea, Eugen Stan, barbatul care a ingrozit Romania, ar fi facut doua credite: unul ipotecar, altul bancar.

- In cadrul audierilor, politistul de la Brigada Rutiera a facut marturisiri halucinante. Eugen Stan, care este divortat si are doi copii, le-a declarat anchetatorilor ca iubeste de ani de zile copiii. El a fost recunoscut de proprii colegi de munca dupa trei zile de cautari.

- Eugen Stan, politistul pedofil, a ingrozit o tara intreaga. Barbatul a fost prins, luni dimineata, iar acum se afla la audieri. Barbatul era activ pe retelele de socializare, unde avea si pagina personala deschisa.

- La numai cateva zile dupa ce au fost audiați foștii șefi ai Poliții in dosarul morții lui Bogdan Gigina, polițistul din coloana oficiala a fostului vicepremier Gabriel Oprea, procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi anunța ca ancheta se aproprie de final și ca o soluție va fi data pana la finele…

- Ancheta in cazul mortii politistului Bogdan Gigina, in care este cercetat fostul vicpremier Gabriel Oprea, este aproape de finalizare, a anuntat sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Procurorul de caz ar urma sa dea o solutie in acest dosar pana la sfarsitul anului.

- Toba, la DNA, in dosarul privind moartea politistului Gigina: Am jurat sa spun adevarul Fostul sef al Politiei Romane, Petre Toba, a declarat, marti, dupa audierea la DNA, ca a fost citat ca martor in dosarul privind moartea politistului Bogdan Gigina, precizand ca el a jurat sa spuna doar adevarul…

- Fostul sef al Politiei Romane, Petre Toba, s-a prezentat, marti dimineata, la sediul DNA pentru audieri in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina. Saptamana trecuta, si fostul secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne in perioada in care institutia era condusa de Gabriel Oprea, Ilie Botos,…

- Mesajul mamei polițistului Bogdan Gigina, la doi ani de la moartea sa. In seara de 20 octombrie 2015, in jurul orei 19.00, agentul de politie Bogdan Gigina, in varsta de doar 28 de ani, a fost implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a suferit o hemoragie cranio-cerebrala, consecinta a…

- Avem credinta ca institutiile statului isi vor face datoria, copilul meu a fost fortat sa lucreze peste program, sunt civintele lui Cornel Gigina, tatal politistului Bogdan Gigina. A trecut doi ani de cand politistul Bogdan Gigina, de la Brigada Rutiera a Capitalei, a murit in timp ce deschidea, cu…

- La doi ani de la moartea lui Bogdan Gigina, de la Brigada Rutiera a Capitalei, polițistul care a decedat in timp ce deschidea cu motocicleta coloana oficiala lui Gabriel Oprea, autoritațile nu au gasit nici un vinovat.

- Mama politistului Bogdan Gigina, decedat in urma unui accident rutier petrecut in timp ce acesta se afla in coloana oficiala a fostului vicepremier Gabriel Oprea, spune ca ii e dor de tot ce faceau impreuna. Intr-un mesaj postat pe reteaua de socializare Facebook, Carmen Gigina scrie despre fiul ei,…

- Au trecut doi ani de cand tanarul politist care deschidea coloana oficiala a lui Gabriel Oprea, vicepremierul de la acea vreme, a parasit aceasta lume. Tatal, sotia, Roxana, dar si colegii lui Bogdan Gigina de la Brigada Rutiera au fost, vineri dupa-amiaza, la Cimitirul Ghencea III, unde a fost organizat…

- Vineri se comemoreaza doi ani de cand politistul Bogdan Gigina, de la Brigada Rutiera a Capitalei, a murit in timp ce deschidea, cu motocicleta, coloana oficiala lui Gabriel Oprea, perioada in care familia a asteptat gasirea unui responsabil. Dupa un maraton de audieri, anchete, demisii, demiteri dosarul…

- Astazi se implinesc doi ani de la nefericitul accident de circulatie in urma caruia politistul Bogdan Gigina, in varsta de doar 28 de ani, a decedat. Gabriel Oprea, demnitarul caruia tanarul ii deschidea drumul catre casa pe o vreme ploioasa si rece, a fost obligat sa se retraga din viata politica.…

- Fostul procuror general al Romaniei Ilie Botoș s-a prezentat joi la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), unde a fost audiat in calitate de martor in dosarul morții polițistului Bogdan Gigina. "Am fost audiat în calitate de martor, pentru precizari tehnice legate de cauza…