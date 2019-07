Stiri pe aceeasi tema

- Tatal Alexandrei, fata din Caracal pe care ar fi ucis-o Gheorghe Dinca, considera ca fata lui ar putea fi inca in viața și arata ca anchetatorii nu au putut sa-i arate nicio proba directa din care sa rezulte ca Alexandra ar fi moarta.Citește și: Minunile din declarația de avere a judecatorului…

- Fostul sef al crematoriului Vitan-Barzesti din Bucuresti timp de 20 de ani, Gheorghe Ionel, spune ca nu se poate ca Gheorghe Dinca sa fi ars trupul Alexandrei in butoiul din curte.„100% nu s-a putut face o incinerare in acel butoi. Se face o incinerare doar cand se ajunge la temperatura de…

- Mama Luizei, luata cu ambulanța de la casa groazei. Femeia a aprins ieri o lumanare pentru Alexandra și spera ca fiica ei e inca in viața. Azi, in momentul in care criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut faptele, femeia a trait un adevarat șoc.

- Elena, soția lui Gheorghe Dinca, a fost prezenta la perchezițiile de sambata din casa din Caracal, unde se suspecteaza ca a fost omorata Alexandra, fata de 15 ani. La ieșirea din curte, femeia nu a facut declarații, transmite Mediafax.Cei 200 de oameni stranși in fața casei au huidit-o pe…

- Mihaela Luiza, in varsta de 19 ani, a disparut in urma cu trei luni, dupa ce a luat o mașina la ocazie, in drum spre casa. Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, este banuit ca s-ar fi aflat la volanul mașinii in care s-a urcat tanara.

- Alexandra a sunat de trei ori la 112, sperand ca va fi salvata din mainile lui Gheorghe Dinca. Dupa ce au asteptat ore in sir o hartie ca sa poata actiona, anchetatorii au descins, intr-un final, in locuinta suspectului, din Caracal.