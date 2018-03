Stiri pe aceeasi tema

- Tatal unei tinere din Egipt, care a murit dupa ce a fost atacata de un grup de femei spune ca nu are liniște pentru ca fiica lui este in continuare „intr-un frigider”, la mai bine de doua saptamani dupa ce a murit. Miriam Moustafa, in varsta de 18 ani, din Nottingham, a fost atacata de șase…

- Brigitte și Ilie Nastase s-au certat din nou. Se impacasera dupa ce bruneta a anunțat ca divorțeaza de fostul mare tenismen, insa acum se pare ca desparțirea lor e definitiva. Brigitte a susținut ca Ilie are o amanta, iar acum s-au batut in plina strada. Ilie a tras-o de par pe Brigitte. „Am depus iar…

- Toti cei care i-au cunoscut pe Florin Buliga sunt in stare de soc! Barbatul si-a ucis sotia si pe cei doi copii in urma cu cateva ore, apoi a marturisit fapta la politie. Prietenii Ioanei, fata de 18 ani, nu pot crede ca asa ceva s-a intamplat.

- X5 Soul, viitorul flagship al brandului Allview, va beneficia de debl ocare prin recunoastere faciliala, noua tehnologie neurala avand denumirea de Deep Face ID. Astazi, va prezentam tehnica avansata prin care se va contura harta 3D detaliata a fetei utilizatorului. Astfel, ansamblul tehnic…

- Ultima postare a Ioanei, fata de 18 ani care a fost ucisa de tatal ei, alaturi de mama și de frațiorul de 14 ani, este cutremuratoare! Tanara parca și-ar fi prevestit moartea. Ea a postat un selfie și un mesaj in care vorbește de trecerea in neființa. „Show me what I can’t see when the […] The post…

- Cantareața Ligia a devenit mamica și este tare fericita ca a venit momentul sa iși stranga pruncul la piept. Roșcata a nascut natural, pe 23 martie, iar soțul ei a asistat la naștere, potrivit viva.ro. Camera micuțului a fost pregatita inca dinainte, iar artista a pus pe pereții din camera bebelușului…

- ”Victima a fost lovita, intr-o prima faza, cu pumnul in fața de catre unul din autori. Cazut la pamant, barbatul de 42 de ani a fost lovit cu pumnii și picioarele de catre ambii agresori pana cand acesta a ramas inconștient”, ne-a declarat procurorul de caz al Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui,…

- X5 Soul, viitorul flagship al brandului Allview, va avea cea mai sigura tehnologie de protecție a unui smartphone: recunoaștere faciala avansata (Deep Face ID), fiind primul telefon din portofoliul Allview cu aceasta specificație. Odata cu introducerea acestei tehnologii, telefonul nu va mai avea…

- Ionuț „Jaguarul” și-a iesit din minți, dupa ce echipa sa a pierdut in fața Faimoșilor. Giani Kirița i-a injurat, deranjat fiind de stategia Razboinicilor de a juca impotriva lui Oltin. Ionuț nu s-a mai abținut! „Au creat dezavantajul lor in avantaj. Adica faptul ca l-au bagat pe Oltin. Si au bagat fitilele…

- Despre Huawei P20 Pro s-a vorbit mai ales pentru ca promite trei camere foto. Ultimele informații arata ca nu vor fi banale, ca pe toate celelalte telefoane. Au trecut cațiva ani de cand Nokia lansa 808 PureView sau Lumia 1020, cu un senzor de 40 de megapixeli. E momentul in care Huawei readuce in atenție…

- Prietena cea mai buna a lui Daniel Ionașcu, Camelia Mitoseru, a vorbit cu iubita avocatului. Barbatul a suferit un accident rutier, marți (20 martie), pe austorstrada A1, la km32. Daniel Ionașcu a suferit mai multe leziuni la cap, dar și la antebraț. El a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca…

- Un baiat de noua ani și-ar fi mpușcat și ucis sora mai mare in timpul unui certe pe tema joystick-ului de la un joc video din casa familiei. Fata de 13 ani, numita de poliție ca Dijonae White, a fost impușcata in spatele capului cand a refuzat sa renunțe la comenzile jocului, scrie presa britanica.…

- Totul s-a schimbat in cateva zile pentru o tanara jurnalista in varsta de 24 de ani. Nu mai dormea noaptea iar emoțiile ei erau scapate total de sub control. Dispozițiile ii erau schimbatoare permanent, era furioasa ori vesela de la o clipa la alta. Apropiații s-au gandit la tot felul de variante inclusiv…

- Un grav incident s-a petrecut intr-un autobuz din Capitala, sambata dupa-amiaza. Un barbat a fost taiat de un alt calator in urma unui scandal și a pierdut mult sange. Poliția a deschis o ancheta și a reținut agresorul pentru interogatoriu. Din primele cercetari ale Poliției, scandalul a izbucnit dupa…

- Managerul chinez al unei companii a facut o gafa uluitoare. Dupa o conferința a ramas singur in sala cu o angajata de care era indragostit și au inceput sa faca amor. Managerul firmei nu și-a dat seama ca inca era pornita camera video, așa ca imaginile au fost vazute de angajații firmei și au devenit…

- Adolescenta de 16 ani, batuta de doua fete, liceene și ele. Scandalul a fost filmat. Clipul a fost postat pe Facebook de adolescent care a fost martor la bataie. Acum, Inspectoratul de Politie al Judetului Tulcea a deschis o ancheta. Pe o pagina de Facebook a aparut vineri un filmulet in care se vede…

- Crima infioratoare in Cluj-Napoca, vineri dimineața (16 martie). Un apel la 112 a anunțat faptul ca o batrana imobilizata in scaun cu rotile a cazut de la balcon. Femeia a plonjat de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Mehedinți. Mai tarziu, in urma investigațiilor facute la fața locului, oameni…

- Fostul soț al Israelei Vodovoz este in continuare in stare de șoc. Liviu Arteni spune ca este foarte afectat de moartea femeii de afaceri. El a declarat ca nu mai are rost sa traiasca și ca vrea sa moara. Vizibil afectat și un pic incoerent, Liviu Arteni a oferit un interviu telefonic in cadrul unei…

- Marcel Toader a recurs la un gest neașteptat și…s-a autoevacuat din apartamentul din centrul Capitalei unde a locuit impreuna cu Maria Constantin. Marcel și-a impachetat toate lucrurile in saci negri, a luat o duba și s-a dus intr-o direcție numai de el știuta, intr-o…casa ”conspirativa”. ”Am plecat…

- Este doliu in lumea muzicii populare! Cristina Fulgusin Mateias a murit s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Indragita artista s-a stins din viața din cauza unei gripe. Familia și apropiații ei nu-și pot reveni din șoc, mai ales ca nimeni nu se aștepta la așa ceva. Potrivit rudelor, cantareața…

- Crima s-a petrecut in localitatea Pogana, din judetul Vaslui. Barbatul a venit acasa și, pe fondul unui conflict mai vechi, s-a luat la cearta cu concubina lui. "Intre cei doi concubini existau nenumarate conflicte cu agresiune, de mai mult timp. Victima a facut plangeri la poliție dar și…

- Scene incredibile cu englezoaice „rapuse” de alcool pe strazile din Londra au facut deja inconjurul presei internaționale. Ei bine, nu doar ele beau pana cad din picioare, iar imaginile din Centrul Vechi, de Ziua Femeii, pe care CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, le publica in exclusivitate, arata…

- Madalina Manole a murit chiar de ziua ei. Pe 14 iulie 2010 a implinit 43 de ani. Trupul fara viata al regretatei artiste a fost gasit de Petru Mircea chiar in vila din Otopeni unde locuiau. Ei au un baiat impreuna, care s-a nascut pe 8 iunie 2009. Petru Mircea Jr. este crescut de soțul […] The post…

- Propunerea legislativa privind renuntarea la trecerea la ora de vara, apartinand deputatului PMP Marius Pascan si sustinuta de alti parlamentari PSD, PNL, USR si UDMR, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Initiatorul sustine ca, potrivit Parlamentului European, aceasta trecere…

- Crima comisa intr-un local din apropiere de gara din Satu Mare a șocat comunitatea. Nicoleta Dunca, o barmanița de 43 de ani, a fost atacata de un barbat care intrase in bar ca sa fure bani. Dupa ce a ucis-o, suspectul a incercat sa fuga din țara, insa, la doar 10 minute, dupa ce a […] The post Mesajul…

- Concurenții Exatlon s-au luptat duminica seara pentru o excursie in Santo Domingo, dar și pentru mancare de la fast food. Atat Razboinicii, cat și Faimoșii s-au aratat incantați de premiul pus la bataie. „Premiul pus la bataie in editia de astazi este un turul orasului Santo Domingo, urmat de o masa…

- O barmanita a fost ucisa, in noaptea de duminica spre luni, intr-un local de langa gara din municipiul Satu Mare. Victima avea 43 de ani si a fost atacata in incinta barului de catre un barbat, care ar fi intentionat sa sustraga bani. Mai multe persoane sunt audiate de politisti si procurori. Crima…

- Romania ar putea renunța la ora de vara! Propunerea legislativa privind renuntarea la trecerea la ora de vara, apartinand deputatului PMP Marius Pascan si sustinuta de alti parlamentari PSD, PNL, USR si UDMR, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Initiatorul sustine ca, potrivit…

- Un infirmier de la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina a ucis o asistenta, sambata noaptea, dupa care s-a sinucis, cei doi avand o relatie personala si motivul gelozia, potrivit unor surse din ancheta. Ramona Cosmescu (46 de ani) se iubea cu Gheorghe Ghenea (54 de ani) și lucrau…

- O crima oribila a șocat intreaga țara, de 1 Martie. O femeie de 33 de ani a fost ucisa in plina strada, in Galați. Amantul ei a injunghiat-o de mai mult de 15 ori. Violeta Mirica era in drum spre serviciu cand a fost atacata de barbatul de care se desparțise. Tragedia a avut loc […] The post Crima…

- Moartea Anastasiei Cecati ii afecteaza foarte tare starea de sanatate a fiicei sale, care, potrivit informatiilor oferite de autoritati, se pare ca micuta a suferit un soc, intrucat alimentatia de la mama i-a fost intrerupta brusc. „Exista un soc desigur, micuta are nevoie de mama, de caldura materna…

- Procesul hackerilor ruși care au reușit sa sparga conturile bancare ale mai multor romani va fi rejudecat in camera preliminara. Hackerii au reușit sa fure cateva zeci de mii de lei de la fiecare roman. Procesul hackerilor basarabeni si rusi din bancile comerciale se rejudeca in camera preliminara.…

- Tragedia de duminica seara, cand medicul stomatolog Alexei și-a ucis soția apoi s-a atuncat de la etaj, a lasat in urma un copil orfen, de doar 20 de zile. Bebelușul se afla intr-un spital din Chișinau. Medicul Iurie Dondiuc sustine ca starea de sanatate a nou-nascutului este stabila, dar bebelusul…

- Destinul Alinei Ciucu a fost frant pe 12 decembrie 2017, dupa ce a fost impinsa sub garnitura de metrou de Magdalena Șerban. Moartea tinerei de 25 de ani a tulburat opinia publica din Romania și comunitatea din satul ei natal, Listeava, județul Dolj, La inmormantarea Alinei Ciucu a participat tot satul,…

- Anchetatorii cred ca Anastasia Cecati a fost ucisa de soțul ei, Alexei Mitachi, din cauza geloziei, asta cred polițiștii. Medicul stomatolog, care s-a sinucis dupa ce a comis oribila crima, ar fi suspectat-o pe Anastasia de infidelitate. Cuțitul cu care a fost ucisa tanara a fost gasit in chiuveta de…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de propriul soț, Alexei Mitachi. Dupa ce a injunghiat-o mortal in zona gatului, tanarul medic stomatolog a trimis un mesaj de pe telefon, dupa care s-a aruncat in gol de la etajul șapte al unei cladiri din Chișinau. In casa in care s-au certat era bebelușul…

- Familia și apropiații Anastasiei Cecati trec prin clipe grele, dupa ce tanara a fost ucisa cu sange rece de soțul ei. Frumoasa moldoveanca a lasat in urma ei un bebeluș de numai trei saptamani. Directorul spitalului unde se afla copilul a marturisit ca starea lui nu este tocmai buna, din cauza alimentației…

- O tanara din Belgia a fost invitata la propria ei inmormantare si a avut un soc de proportii. Alaturi de alti tineri, aceasta s-a numarat printre persoanele alese sa isi vada propria inmormantare, desi e perfect sanatoasa si in floarea varstei. In momentul in care a inteles adevarul, insa, alaturi de…

- Anastasia Cecati, tanara actrița asasinata cu o violența ieșita din comun, a aparut intr-un serial din Romania, care face furori in randul telespectatorilor. Vedeta de peste Prut a jucat intr-un episod din sezonul doi, intitulat „Nimfele”. Ipostazele in care artista era au facut ca ea sa nu treasca…

- Garda de cosmar pentru un medic de la Spitalul din Mioveni. A fost batut cu salbaticie de un barbat beat, furios ca doctorul nu gasea nicio rana pe trupul prietenului sau care pretindea ca il lovise masina. Prins de politisti, agresorul nu a fost considerat periculos de judecatori, care au decis ca…

- Moartea violenta a actriței Anastasia Cecati i-a șocat pe toți apropiații, care o plang cu inima sfașiata de durere. Printre aceștia se numara și Ramona Gabor, care le-a impartașit fanilor ca revine in Romania de urgența. Frumoasa romanca a facut publice mai multe poze din aeroporturile prin care a…

- Crima din Chișinau a avut loc intr-un imobil din cartierul Telecentru. Viața actriței Anastasia Cecati a fost curmata de tatal copilului ei, la doar trei saptamani dupa ce a devenit mama. El și-ar fi parasit prima soție pentru ea, dar relația lor s-a degradat treptat. Ea se stabilise deja in Dubai,…

- Detalii noi in cazul crimei care a șocat o țara intreaga! Actrița Anastasia Cecati, alias Anastasia Cia, a fost ucisa cu sange rece de soț, luni (19 februarie), de fața cu fetița ei de doar trei saptamani. Barbatul, un destist in varsta de 35 de ani, s-a aruncat apoi de la etajul 7. Se pare […] The…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, chiar in apartamentul din Chișinau in care aceștia locuiau. Actrița, care a aparut și in Las Fierbinți, devenise mama de doar trei saptamani. Nimeni nu știe ce l-a determinat pe barbat sa ii taie gatul partenerei lui de viața, apoi sa se arunce…

- Un barbat de 64 de ani, din comuna suceveana Dumbraveni, a fost condamnat la noua ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de violenta in familie raportata la omor. Acesta este acuzat ca si-a omorat in bataie nevasta, iar apoi a dormit in aceeasi camera cu ea. In plus, dimineata s-a dus la baut…

- O eleva de 12 ani de la Soala Fundeni-Zarnesti a fost batuta cu bestialitate zilele trecute in microbuzul scolar care o transporta acasa. Un coleg de clasa a batut-o cu pumnii si picioarele fara ca vreunul dintre colegi sau soferul microbuzului sa intervina. Un singur coleg a avut curajul sa filmeze…