- Tatal tinerei de 20 de ani talharita cu salbaticie intr-o scara de bloc din Alba Iulia afirma ca vinovati de cele intamplate sunt si cei din conducerea Guvernului si a Parlamentului care au decis ca astfel de indivizi trebuie eliberati inainte de termen.

- Ei sunt Daniel, Madalin și Marcel. Ei sunt polițiștii care l-au prins pe agresorul fetei din Alba Iulia. Cazul nu a fost unul ușor pentru ca fata agresata nu iși aducea aminte nimic din ceea ce i se intamplase. Știa doar ca ii lipsesc telefonul și portofelul. Așa ca tinerii polițiști i-au refacut traseul…

- Ministerul Afacerilor Interne ii felicita public pe cei trei polițiști din Alba Iulia care l-au prins pe agresorul tinerei din blocul M3. MAI a postat pe pagina de facebook un mesaj cu poza celor trei polițiști. VEZI: Suspectul talhariei de la Alba Iulia, recidivist periculos cu predilecție pentru…

- Un barbat de 33 de ani din Alba Iulia a fost prins de politisti dupa ce a agresat o tanara, in scara unui bloc din municipiu, si i-a furat telefonul. Fata si-a pierdut cunostinta in urma atacului, dar scena a fost surprinsa de o camera de supraveghere, astfel ca oamenii legii au reusit il identifice…