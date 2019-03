Stiri pe aceeasi tema

- Neil Thompson, in varsta de 35, a scos-o pe fiica lui de 13 luni, Hailey, din flacarile care au cuprins casa familie din Lossiemouth, Scoția. Omul de afaceri a suferit rani grave și a fost transportat la Spitalul Glasgow Royal Infirmary, dar a murit sambata. Partenera de viața a barbatului, Natalie,…

- Oana Roman a transmis, pe contul sau de socializare, un mesaj motivațional. Vedeta ii indeamna pe toți sa mearga inainte, chiar daca au parte de dificultați. Oana Roman este una dintre cele mai active vedete pe rețelele de socializare. Aceasta ține permanent legatura cu fanii sai, carora le impartașește…

- Momente dificile pentru un fermier din Prahova, dupa ce un incediu cumplit a produs panica printre sutele de animale pe care le are in gospodarie! Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale la Mizil!

- Un batran de 90 de ani a incercat sa-și ia viața, folosind... o foarfeca. Omul care a intenționat sa se sinucida intr-un mod atat de oribil este din Braila și ar fi fost satul de problemele de sanatate cu care se confrunta, in mare parte din cauza varstei inaintate. Omul a incercat sa se sinucida, luni…

- Un incendiu uriaș a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi la un imobil de locuințe din orașul francez Toulouse. Dupa incident, 22 de persoane au fost ranite, iar doua sunt in stare critica. O mare...

- O femeie de peste 90 de ani a decedat miercuri dupa ce locuinta sa a fost cuprinsa de flacari, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Potrivit sursei citate, pompierii au...

- Doi tineri originari din comuna Tisau, Buzau, si-au pierdut viata in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce masina in care se aflau a daramat un copac si un gard, iar apoi s-a rasturnat in curtea unor localnici. Ei se intorceau spre casa impreuna cu un alt prieten, care a supravietuit.

- Andra și Catalin Maruța sunt in culmea fericirii. Fiica lor, Eva, a avut prima serbare la gradinița, eveniment la care a participat intreaga familie. Artista a publicat o fotografie, insoțita de un mesaj emoționant. Micuța Eva a susținuta de David, fratele ei mai mare, dar și de parinții ei, Andra și…