- Daca fata cea mare a lui Adrian Minune a reușit sa demonstreze ca a moștenit talentul muzical de la tatal ei, iata ca nici mezina familiei nu se lasa mai prejos și este decisa sa arate tot ce poate. Adriana Simionescu va urca vineri seara pe scena de la Vocea Romaniei, iar anunțul a fost facut chiar…

- De cand a devenit mama pentru prima oara, Carmen Simionescu nu mai poate sa se desparta de minunația ei! Fiica lui Adrian Minune este topita dupa fiica ei, primul copil de altfel, pe care o rasfața ca pe ochii din cap.

- Karmen, fiica lui Adrian Minune, a nascut o fetița in prima zi a lunii august. Tanara a fost extrem de emoționata la gandul ca avea sa o stranga pe Sofia in brațe pentru prima data dupa atatea luni de așteptare. Un apropiat al familiei a declarat ca mamica a facut bagajul de mai multe ori inainte de…

- Bucurie mare in familia lui Adi Minune. Fiica sa, Carmen, a devenit mamica pentru prima oara. Carmen Simionescu și soțul ei, Bogdan Caplescu, au devenit parinți pentru prima oara ieri, 1 august, parinți, pentru prima oara. Fetița lor a venit pe lume in jurul orei 13:00 și este perfect sanatoasa. Carmen…

- In mai putin de o luna Adrian Minune va deveni bunic pentru prima data. Carmen Simionescu va aduce pe lume o fetita, care va primi numele Sophia, iar toti apropiatii lor abia asteapta acest moment.

- Fiica lui Adi Minune s-a maritat gravida in 7 luni Carmen Simionescu, fiica lui Adi Minune, si-a oficializat in weekend relatia cu Bogdan Caplescu, barbatul pe care de altfel urmeaza sa il faca si tatic in curand. View this post on Instagram Sa va faceti casa si familia cel mai sigur loc de pe pamant!…

- Zi mare in familia lui Adrian Minune! Celebrul manelist a trait astazi una dintre cele mai importante zile din viața sa: nunta fiicei mari, Carmen. La eveniment au luat parte numai membri familiei, dar și prieteni foarte apropiați, iar paparazzii Spynews.ro au fost vigilenți, ca de fiecare data, și…