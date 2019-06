Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul Ulmeni este reprezentanta județului Maramureș in barajul de promovare pentru Liga 3. Echipa din Ulmeni a caștigat seria Sud, cu 17 victorii și o singura infrangere (102-16 golaveraj), iar mai apoi a intrecut in dubla manșa cu 3-1 și 5-1 de Avantul Barsana, cea care s-a impus in seria Nord.…

- De ultima ora! Persoana calcata de tren in Baia Mare – langa Magazinul Dedeman in urma cu putin timp O persoana a fost calcata de tren in urma unui accident produs in Baia Mare – langa Magazinul Dedeman. La locul accidentului intervin echipaje de pompieri și ambulanța. Accident feroviar, 1 victima…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Maramures s-a autosesizat dupa apariția unui videoclip pro-PSD in care canta doi copii și verifica daca a existat acordul parinților, transmite corespondentul MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al DGASPC Maramureș, Adrian Mandru, a ...

- Aseara, dupa ora 20.00, politistii au oprit pentru verificari un autoturism care circula pe strada Motorului din Baia Mare. La volan a fost identificat un barbat de 58 de ani, din municipiu, iar testarea cu aparatul etilotest a relevat o concentratie de 0.96 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conform…

- Un cioban de la o stana in apropiere de Sapanța, in județul Maramureș, a descoperit joi un elicopter prabușit intr-o padure. In elicopter se afla cadavrul unui barbat. Omul a dat alarma, iar la fața locului a intervenit o echipa de criminaliști din Baia Mare. Potrivit site-ului baiamare24.ro, anchetatorii…