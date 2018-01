Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul ministrului de Interne pe domeniul sindical, Valentin Riciu, a reacționat marți, dupa ce in presa a aparut informația ca ar fi avut o relație de prietenie cu polițistul-pedofil, Eugen Stan.

- Tatal celor doi copii agresati de Eugen Stan a rupt tacerea. Barbatul a dezvaluit ca fiul sau este marcat de tot ce s-a intamplat si ca este foarte speriat. Totodata, parintele a precizat ca le-a interzis micutilor sa se uite la televizor de cand a izbucnit intregul scandal. A

- Tatal copiilor care au fost agresați in lift zilele trecute de polițistul pedofil a facut primele declarații cu privire la acest incident. Intr-o intervenție telefonica la emisiunea „Sinteza zilei” de la Antena 3, tatal minorilor a relatat faptul ca baiatul sau de 9 ani este cel care a povestit totul.Copiii…

- In Politia Romana s-ar putea afla si alti indivizi cu deviatii ca ale agentului Eugen Stan. Ministrul de Interne Carmen Dan a admis astazi ca testarile psihologice care ar trebui sa-i descopere pe cei cu probleme nu au licenta. Politistii spun acum ca este foarte simplu ca cineva sa pacaleasca examinarile…

- Magistratii Judecatoriei Sectorului 6 au admis, marti, propunerea de arestare preventiva formulata de procurori in cazul lui Eugen Stan, politistul de la Brigada Rutiera a Capitalei, acuzat ca a agresat doi copii intr-un lift al unui bloc din cartierul bucurestean ...

- Magistratii au decis, in urma cu scurt timp, soarta lui Eugen Stan si au incuviintat cererea adresata de procurori. Astfel, politistul-pedofil va fi arestat si isi va petrece urmatoarele 30 de zile in Arestul Central, potrivit Romania TV.- STIRE IN CURS DE ACTUALIZARE-

- Eugen Stan, polițistul-pedofil care a agresat doi copii de cinci și noua ani in lift, intr-o scara de bloc din Sectorul 6 a fost prins luni, dupa trei zile de cautari. Acesta este suspectat in alte 15 cazuri de agresiune.

- Suspectul de pedofilie care a ingrozit Bucureștiul a fost prins luni, dupa trei zile de cautari. Acesta lucreaza chiar in cadrul Poliției Romane, la Brigada Rutiera, și se numește Eugen Stan.Acum a ieșit la iveala numele șefului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care l-a ținut in…

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost retinut luni pentru 24 de ore, dupa mai multe ore de audieri, informeaza news.ro.El a fost prins de politisti luni dimineata. Agresorul este politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, iar la…

- Dupa ce Eugen Stan, barbatul care i-a abuzat pe cei doi copii in liftul unul bloc din Capitala, a scandalizat intreaga Romanie. In aceste momente, familia celor doi micuti este foarte protectiva, avand inca o persoana de incredere langa ei, pentru a se simti in siguranta.

- Dupa ce a fost audiat timp de mai multe ore, la Politia Capitalei, agentul de la Rutiera suspectat ca ar fi cel care a agresat doi copilasi, intr-un lift in Drumul Taberei, a fost retinut. Agentul venit, in 2010, de la Jandarmerie la Brigada Rutiera a Capitalei si in dreptul numelui caruia planeaza…

- Cei doi copilași de cinci și, respectiv, noua ani abuzați de polițistul-pedofil Eugen Stan, agent șef adjunct la Brigada Rutiera a Capitalei, au trecut prin momente cumplite care s-ar putea sa lase urmari auspra psihicului lor. Tocmai de aceea, pentru a le asigura protecție completa, soții Irina și…

- Marian Godina a reactionat la incidentul petrecut in urma cu trei zile, cand Eugen Stan, un barbat in varsta de 45 de ani, a abuzat doi copii intr-un lift dintr-un bloc al cartierului Drumul Taberei. Acesta spune ca primise pagina de socializare a barbatului respectiv, trimitand-o mai departe, pentru…

- Persoanele care il cunosc pe Eugen Stan, barbatul care a ingrozit o tara intreaga dupa ce a abuzat de doi copii in liftul unul bloc din Bucuresti, au povestit ca acesta nu ar fi avut un comportament bizar sau diferit. De asemenea, proprietarul locuintei unde "politistul pedofil" sta a declarat ca barbatul…

- Mama celor doi copii a oferit primele declaratii, dupa ce barbatul in varsta de 45 de ani, pe numele sau Eugen Stan, a fost saltat chiar de la birou, dupa ce i-a abuzat pe copii in liftul unui bloc din cartierul Drumul Taberei din Capitala.

- Mama celor doi copii care au fost agresati de politistul pedofil a ajuns la sediul politiei, unde va fi audiata. Iata reactia acesteia, vizavi de cele intamplate in liftul unui bloc din Drumul Taberei.

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti si care a fost prins de politisti luni dimineata este politist in cadrul Brigazii Rutiere. La audieri, el a recunoscut faptele. Mama copiilor agresați a avut o prima reacție, dupa prinderea acestuia.„E bine…

- Tatal celor doi copii de 5 si 8 ani care au fost abuzati de Eugen Stan vineri dimineata intr-un lift al unui bloc din Bucuresti, a ajus la Politie, acolo unde "politistul pedofil" este audiat.

- Ies la iveala noi detalii despre Eugen Stan, "politistul pedofil" din Bucuresti. La scurt timp dupa ce a fost prins, reprezentantul Sindicatului Politiei a facut declaratii cu privire la ceea ce s-a intamplat in dimineata zilei de luni.

- In cadrul audierilor, politistul de la Brigada Rutiera a facut marturisiri halucinante. Eugen Stan, care este divortat si are doi copii, le-a declarat anchetatorilor ca iubeste de ani de zile copiii. El a fost recunoscut de proprii colegi de munca dupa trei zile de cautari.

- Pedofilul din lift este agent de Politie. Barbatul a fost recunoscut de colegii de la Brigada Rutiera. El a fost ridicat de politisti de la biroul la care lucra. Individul se numeste Eugen Stan si este nascut in 1971. El are studii liceale si profesionale. In trecut, Eugen Stan a fost agent de Politie…

- Eugen Stan, barbatul care a abuzat doi copii intr-o scara de bloc din sectorul 6 al Capitalei, si-a recunoscut fapta si este audiat de autoritati. Noi informatii ies la iveala in cazul care a ingrozit parintii din tara.

- Mama copiilor agresați in lift de un necunoscut, a povestit ce au relatat micuții despre incidentul din Drumul Taberei. Copiii sunt speriați și au explicat de ce nu au reacționat, baiatul crezand ca viața surorii sale este in pericol, dupa ce fata a fost ținuta pe pervazul blocului, la etajul 8."O…