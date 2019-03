Stiri pe aceeasi tema

- Tatal Andreei Balan, Sandel Balan, a facut primele declarații despre evenimentul neașteptat petrecut la nașterea Clarei Maria, cea de-a doua nepoata a sa. Reamintim ca Andreea Balan a facut stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana, care s-a petrecut in cursul zilei de ieri. Andreea Balan,…

