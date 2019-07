Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu cere demiterea și punerea sub acuzare a directorului și a operatorului STS, care se fac raspunzatori pentru moartea fetei de 15 ani din Olt, precum și a conducerii Poliției din județ și a agenților care nu au intervenit la timp."Cer urgent, demiterea și punerea…

- Președintele Klaus Iohannis a reactionat, vineri, in cazul de la Caracal, anuntand ca va cere o ancheta completa, in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Seful statului a transmis ca „este profund indurerat de tragedia petrecuta la Caracal și este revoltat de faptul ca, din cauza unor disfuncționalitați,…

- Poliția a avut prima reacție oficiala in cazul crimelor din Caracal, care au șocat toata Romania. Reprezentanții oficiali au transmis un comunicat, in care au lamurit informațiile aparute pana acum.

- Momente dramatice la Caracal, langa casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal care ar fi ucis doua fete disparute la distanta de 3 luni una de cealalta, anunța observator.tv.Zeci de oameni s-au strans, astazi, in fata locuintei lui Gheorghe Dinca, acolo unde politistii si procurorii au…

- Barbatul suspectat de uciderea unei fete de 15 ani din Caracal, disparuta in urma cu cateva zile, a fost identificat vineri, se afla in custodia Politiei si este audiat, potrivit purtatorului de cuvant al IGPR, Georgian Dragan, la locuinta lui fiind identificate, in urma unor perchezitii, ramasite care…

- Simțind ca pentru ”tatuca” Ioan Buda a fost, este și va ramane doar un ”manechin” imputernicit la conducerea Inspectoratului General al Poliției de Frontiera pentru ca ”nemuritorul” sa-și securizeze astfel șefia Frontierei atunci cand chestorul Bogdan Despescu va reveni la conducerea IGPR, comisarul…

- Presedintele Ciprului, Nikos Anastasiades, l-a destituit vineri pe seful politiei, Zacharias Chrysostomou, in urma asasinarii mai multor femei straine si fiice ale lor de catre un militar din Garda Nationala,...