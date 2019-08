Stiri pe aceeasi tema

- Tatal Alexandrei, Ioan Maceșanu, a facut apel, joi seara, catre cei care i-au luat fata, sa o aduca acasa, sa o lase undeva pentru ca familia sa iși poata relua viața dinainte. Barbatul este increzator ca fiica lui este in viața și ca anchetatorii o vor gasi.Ioan Maceșanu a declarat, joi,…

- Ioan Maceșanu, tatal Alexandrei, fata de 15 ani disparuta in timp ce se ducea in Caracal și despre care Gheorghe Dinca a declarat ca a violat-o și a omorat-o, are un mesaj pentru acesta.”I-am vazut zambetul in colțul gurii. I-aș transmite sa arda in Iad, daca a facut așa ceva. Daca nu a facut,…

- „Nu mi-am pierdut increderea, cred ca este in viata, abia astept sa o vad. Sper sa dea un rezultat (cautarea, n.r.). Nu ne-am indoit niciodata, noi credem ca este vie", a spus Ioan Macesanu, tatal Alexandrei, la Antena 3. Acesta a relatat cum a aflat ca fata a disparut: „Cand am venit acasa, sotia mi-a…

- Tatal Alexandrei Maceșanu, adolescenta disparuta in Caracal de mai bine de o saptamana spera in continuare ca fiica lui va fi gasita in viața. Ioan Maceșanu a declarat pentru Antena 3 ca nu și-a pierdut increderea. Nu mi-am pierdut increderea. Cred ca ea este in viața. Nu ne-am indoit niciodata, nici…

- UPDATE Perchezitiile la locuinta mecanicului au inceput dupa ce o adolescenta de 15 ani din Dobrosloveni a disparut, ultima oara fiind vazuta in Caracal in timp ce urca intr-o masina. Reprezentantii Politiei Olt au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca politistii, sub coordonarea Parchetului de pe…

- Ipoteza șocanta in cazul unor adolescente disparute in județul Olt. Surse judiciare citate de Antena 3 susțin ca polițiștii au gasit ramașite umane acasa la un mecanic auto, care se presupune ca a luat-o la ocazie pe una dintre fete. Nu se știe deocamandata daca descoperirea are legatura sau nu cu…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a prezentat, marți seara, intr-o intervenție telefonica in emisiunea “Sinteza Zilei”, realizata de Mihai Gadea la Antena 3, filmul capturarii interlopului care a ucis cu sange rece un polițist din Timiș. “Nu știu daca vestea din aceasta dimineața poate fi o…

- Vizita Papei Francisc in Romania este una istorica si mult asteptata pentru mii de oameni, iar pentru buna desfasurare a evenimentului au fost implementate o serie de masuri drastice de securitate, pelerinilor recomandandu-se sa coopereze cu voluntarii si organizatorii. Comitetul Interministerial pentru…