- Tatal Alexandrei, Ioan Maceșanu, a facut, joi seara, un apel la cei care ar putea sa o aiba pe fiica lui, despre care crede ca este inca in viața. "Vreau sa le spun celor care au luat-o ca vreau doar sa o aduca. Vreau un apel pentru toți. Nu ma intereseaza cine a luat-o, daca o aduce", a spus tatal…

- Tatal Alexandrei Maceșanu, fata care a disparut de acasa in urma cu mai bine de o saptamana, nu-și revine din drama pe care o traiește. Are, insa, speranța ca-și va revedea fiica in curand.

- Primaria comunei Dobrosloveni va amenaja in fata scolii din localitate un parc dedicat Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, iar in incinta acestuia va fi ridicat un bust in marime naturala al adolescentei, a

- Oamenii din Dobrosloveni continua sa mearga "la ocazie", dupa ceea ce s-a intamplat cu Luiza Melencu si Alexandra Macesanu, luate in masina de Gheorghe Dinca. Primarul vrea sa traga un semnal de alarma.

- Dezvaluiri fara precedent facute de Marian, iubitul Alexandrei, tanara din Caracal. Acesta a vorbit despre ce trebuiau sa faca cei doi tineri in oraș. Cu toate acestea, planurile lor au fost date peste cap dupa ce tanara nu a mai ajuns la intalnire. Marian, iubitul Alexandrei, are 18 ani,…

- "M-a sunat Politia de la Cosoveni, pe mine, ieri dimineata, ca de ce ii acuzam pe ei ca nu s-a facut dreptate. Ce dreptate au facut ei? Au lasat doua fete sa moara? (...) Ca de ce a dat mama declaratii", a spus sora Luizei. Fata a spus ca nu stie ce politist era la telefon, dar ca politistii…

- Anchetatorii au reluat cercetarile la locuinta lui Gheorghe Dinca, barbatul suspectat in cazul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Dinca, el fiind adus, sambata dupa-amiaza, la Caracal, de la Craiova. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a trimis polițiștilor „o arie in Munții Apuseni și trei locații greșite”, in cazul adolescentei de 15 ani care a disparut in Caracal. Declarația aparține purtatorului de cuvant al Poliției Romane, Georgian Dragan, care a explicat ca polițiștii au mers in zonele…