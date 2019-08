Stiri pe aceeasi tema

- Tatal Alexandrei Macesanu a iesit, joi seara, intr-o declaratie pentru presa in fata sediului Politiei din Caracal, in care a spus ca are incredere ca fiica sa este in viata si a facut apel la „cine a luat-o sa o aduca acasa” si va ierta tot si si-a exprimat increderea in anchetatori.

- Tatal Alexandrei, Ioan Maceșanu, a facut, joi seara, un apel la cei care ar putea sa o aiba pe fiica lui, despre care crede ca este inca in viața. "Vreau sa le spun celor care au luat-o ca vreau doar sa o aduca. Vreau un apel pentru toți. Nu ma intereseaza cine a luat-o, daca o aduce", a spus tatal…

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani care a disparut dupa ce a plecat de acasa, din Dobrosloveni, spre Caracal, iși dorea sa ajunga polițista! Fata era mare admiratoare a poliției și a filmelor polițiste. A dezvaluit-o unchiul sau, Alexandru Cumpanașu, care a explicat ca datorita acestei pasiuni Alexandra…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani din Dobrosloveni, județul Olt, despre care monstrul din Caracal a declarat ca a violat-o, apoi a ucis-o și i-a dat foc, a declarat, luni seara, la Antena 3, ca familia acesteia deține mai multe discuții de pe Facebook in care un individ…

- Tatal Alexandrei Maceșanu, fata ucisa de suspectul din Caracal, a avut un dialog incredibil cu șeful poliției din oraș. Omul legii i-a spus sa nu se grabeasca sa ceara intervenția oamenilor legii, ca poate fata e „incurcata cu vreunul”. „Seful Politiei din Caracal s-a adresat in felul acesta tatalui…

- DIICOT Craiova a dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatului Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea adolescentei de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, judetul Olt, acesta urmand a fi prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.…