- Unchiul Alexandrei Maceșanu susține ca are dovezi ca Gheorghe Dinca face parte din rețele de trafic de minore. Alexandru Cumpanașu afirma ca individul din Caracal, acuzat de uciderea a doua tinere, Alexandra și Luiza, este protejat și ca ar fi avut și alți complici.

- Vasilica Florescu, ofițerul de la IPJ Olt care a vorbit de doua ori cu Alexandra: I-am cerut indicii, pentru a comunica, la randul meu celor de la Caracal, ca in principal, cei de la Caracal trebuie sa disperseze oamenii, sa caute apelantul, orice apelant sau orice om cu o problema si atunci am cerut…

- Gheorghe Dinca, barbatul in varsta de 66 de ani care era cunoscut drept „Popicu”, a fost retinut de oamenii legii dupa ce a recunoscut duminica uciderea celor doua fete, Alexandra si Luiza, in varsta de 15 ani, respectiv 18 ani.

- Gheorghe Dinca, barbatul, care era cunoscut drept „Popicu”, in varsta de 66 de ani, a fost retinut de oamenii legii dupa ce a recunoscut duminica uciderea celor doua fete, Alexandra si Luiza, in varsta de 15 ani, respectiv 18 ani. Barbatul a spus ca dupa ce le-a ucis pe fete le-a ars. Unchiul Alexandrei,…

- Gheorghe Dinca, criminalul in serie din Caracal, a socat intreaga lume. Barbatul, cunoscut de unii vecini ca un om saritor si de altii drept un om violent, a avut parte de o vizita "surpriza", de la un prieten, care, in trecut, dormise in casa groazei.

- Apar informații incendiare privind modul in care nepasarea autoritaților din Romania a condus la condamnarea la moarte a Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani rapita, violata și ucisa de bestia de la Caracal, Gheorghe Dinca.Raportul MAI comandat de premierul Viorica Dancila privind apelurile…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru MEDIAFAX.

- Gheorghe Dinca este dus din nou astazi acasa pentru ca autoritatile fac cercetari pentru a aflat daca acolo a fost ucisa Alexandra sau nu. Principalul suspect in cazul disparitiei adolescentei de 15 ani este prezent alaturi de oamenii legii.