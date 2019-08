Stiri pe aceeasi tema

- Tatal Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani care se presupune ca a fost ucisa de Gheorghe Dinca, a povestit, intr-un interviu pentru Antena 3, ca a fost chemat sa recunoasca vocea fiicei sale din apelul la 112 la aproximativ 12 ore de cand acesta a fost facut, seara, la ora 11 si ceva. Tot el spune ca…

- Tatal Alexandrei Maceșanu a acceptat sa vorbeasca despre tot coșmarul prin care trece. Barbatul a povestit pentru Antena 3 ca Alexandra era un copil extraordinar și a vorbit tot timpul la prezent despre copila lui, caci nu concepe ideea ca aceasta nu ar mai fi printre noi.

- Tatal Alexandrei, Ioan Maceșanu, a fost alaturi de polițiști din prima zi. A spart ușile la adresele greșite, pentru ca, spune el, probabil și-a dorit mai mult sa o gaseasca sau pentru ca a fost mai in fața. Cand mergea la adresele greșite, a fost la o strada de casa lui Gheorghe Dinca și…

- Sora lui Gheorghe Dinca a spus ca ea nu crede ca fratele sau a omorat-o pe Alexandra. Mai mult, ea susține ca Dinca i-ar acoperi pe alții.Vezi și: FARA CUVINTE Inregistrarea AUDIO COMPLETA publicata de familia Alexandrei Maceșanu: Conversația cu operatorii de la 112 „Nu știu daca a…

- Tragedie fara margini petrecuta duminica, pe un drum din Bulgaria. Doi tineri din Paulesti, Bogdan si Simona Visinoiu., dar si fiica lor de doar 8 luni, au fost implicati intr-un accident rutier petrecut in Bulgaria, la doar cativa kilometri distanta de hotelul unde urmau sa se cazeze. Familia a plecat…

- Alexandra este descrisa de toți apropiații drept o fata cuminte, la locul ei și care niciodata nu pleca de acasa fara sa anunțe unde. Dispariția fetei a lasat un gol imens in sufletul celor care au cunoscut-o și au iubit-o.

- Alexandra, fata disparuta miercuri, din Caracal, dupa ce s-ar fi urcat in mașina suspectului, a reușit sa sune, joi seara, la 112 și sa ceara ajutor. Din nefericire, STS-ul i-a localizat telefonul intr-o arie din munții Apuseni și in alte trei locații greșite, anchetatorii pierzand ultima șansa de o…

- TRIBUTUL SINGURATATII…Un batran de 87 de ani din Barlad, cunoscut cu afectiuni medicale, a murit singur, in propriul apartament, fiind nevoie de interventia pompierilor. Batranul, Vasile B. are, dupa cum spun vecinii, o fiica, dar aceasta nu mai vorbea cu tatal ei de luni de zile. In seara de 12 mai,…