- Informatii noi din ancheta de la Caracal au fost prezentate in spatiul public de unchiul Alexandrei Macesanu, Alexandru Cumpanasu, revoltat de faptul ca procurorii DIICOT care au preluat instrumentarea dosarului care priveste faptele lui Gheorghe Dinca, isi vor lua week-end liber. „Week-endul acesta…

- Apelul a fost inregistrat in 26 iulie, la ora 07:30. Anchetatorii au intrat in curtea lui Dinca la ora 06:00. Mesajul catre familia Alexandrei Maceșanu a fost același ca joi, ca este bine și ca merge in Marea Britanie ca sa faca bani. Dezvaluirea a fost facuta in urma cu scurt timp de catre unchiul…

- Scenariul sumbru pare sa se adevereasca. Gheorghe Dinca ar fi scapat și de trupul Luizei Melencu in același mod in care a scapat de cadavrul Alexandrei Maceșanu. Anchetatorii au descoperit bucați din alt cadavru ars, langa proprietatea lui Gheorghe Dinca, anunța B1 TV. Ramașițele au fost ridicate…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, si-a exprimat indoiala cu privire la unele actiuni ale politistilor si anchetatorilor care au cercetat acest cazul de crima de la Caracal, spunand ca exista persoane care ar avea interesul sa musamalizeze.

- Evz.ro scrie ca familia ar fi inceput pregatirile pentru inmormantarea Alexandrei Maceșanu. In aceasta dimineata, familia fetei ar fi rugat niste localnici sa sape groapa in cimitirul din Dobrosloveni, acolo unde vor fi ingropate osemintele fetei. Luni se pare ca va avea loc inmormantarea. …

- Alexandru Cumpanasu a declarat, vineri seara, ca familia Alexandrei Macesanu a fost sunata de ministrul Justitiei, Ana Birchall, care a transmis ca ADN-ul din oasele gasite in butoi, la domiciliul lui Gheorghe Dinca si analizate de INML este al fetei. Astfel, se confirma ceea ce Gheorghe Dinca declarase…

- In aceasta seara, Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, a facut teribilul anunt. ADN-ul prelevat dintr-unul din butoaiele ce apartin lui Gheorghe Dinca este al fetei de 15 ani. Reactiile romanilor in mediul online nu au intarziat sa apara.

- Alexandru Cumpanasu, unchiul fetei rapite la Caracal, a adus acuzatii la adresa anchetatorilor care s-au ocupat de caz. Cumpanasu a vorbit despre dispretul cu care politistii i-au tratat pe parintii Alexandrei Macesanu, veniti la Politia Caracal sa anunte disparitia fetei.