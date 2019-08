Stiri pe aceeasi tema

- "Este prima si ultima declaratie pe care o voi face. Va rog sa ne lasati in pace, sa nu mai stati cu camerele in fata curtii noastre, sa ne lasati in liniste sa ne asteptam fata sa vina acasa. Suntem convinsi ca ea este vie. Sunt momente foarte grele pentru familia noastra, dar avem credinta asta,…

- Tatal Alexandrei, fata din Caracal pe care ar fi ucis-o Gheorghe Dinca, considera ca fata lui ar putea fi înca în viața și arata ca anchetatorii nu au putut sa-i arate nicio proba directa din care sa rezulte ca Alexandra ar fi moarta.

- Tatal Alexandrei, fata din Caracal pe care ar fi ucis-o Gheorghe Dinca, considera ca fata lui ar putea fi inca in viața și arata ca anchetatorii nu au putut sa-i arate nicio proba directa din care sa rezulte ca Alexandra ar fi moarta.Citește și: Minunile din declarația de avere a judecatorului…

- Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciara, a precizat, pentru MEDIAFAX,ca primul lucru pe care polițiștii trebuiau sa il faca in cazul de la Caracal este sa stranga probe ADN ale Alexandrei din casa in care locuia, lucru ce ii ajuta repede sa afle daca ea a fost in casa lui Gheorghe Dinca.Vezi…

- Gheorghe Dinca, arestat preventiv pentru trafic de minori și viol, a fost adus, sambata dupa-amiaza, cu o duba a Poliției, la domiciliul sau din Caracal. La fața locului s-au deplasat și polițiști BCCO. Pana sambata dupa-amiaza, anchetatorii au descoperit la percheziții un corp carbonizat, in curtea…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a trimis polițiștilor „o arie in Munții Apuseni și trei locații greșite”, in cazul adolescentei de 15 ani care a disparut in Caracal. Declarația aparține purtatorului de cuvant al Poliției Romane, Georgian Dragan, care a explicat ca polițiștii au mers in zonele…

- Gheorghe Dinca se numeste presupusul criminal care le-ar fi ucis pe cele doua fete disparute la Caracal. Barbatul se afla in custodia politiei. Barbatul suspectat ca le-ar fi ucis pe cele doua fete disparute la Caracal se afla in custodia politiei. Politistii au descins vineri de dimineata la locuinta…