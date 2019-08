Stiri pe aceeasi tema

- ”Sa arda in iad daca a facut așa ceva. Daca n-a facut, Dumnezeu sa-l aiba in paza” a spus Ioan Maceșan in prima și ultima declarație facuta in fața presei, intrebat ce mesaj are pentru Gheorghe Dinca. Tatal Alexandrei a remarcat, in declarația sa, inainte de a transmite mesajul, ”zambetul din colțul…

- Doi barbati, dintre care unul este cetatean italian, au fost transportati la spital in urma unui conflict in trafic izbucnit marti seara, pe strada Arcului din municipiul Slatina, in care au fost implicate trei persoane, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul de la Caracal, a contestat, sambata, masura arestului preventiv. Curtea de Apel Craiova urmeaza sa stabileasca data la care contestația va fi judecata, dupa ce magistrații Tribunalului Dolj au decis arestarea preventiva a sa. „A fost depusa contestație…

- Agenția Reuters a furnizat azi noapte, la ora 2, o depeșa catre abonații sai internaționali, descriind situația din Romania și protestul a sute de oameni la locul presupusei crime. ”Ministrul Nicolae Moga l-a demis pe șeful poliției, Ioan Buda, pe prefectul de Olt, Petre Neacșu și pe șeful poliției…

- A durat 19 ore pana cand Poliția a reușit sa gaseasca, in Caracal, locația in care se presupune ca Alexandra, fata de 15 ani, a fost omorata și arsa. STS spune ca e datoria companiei de telefonie mobila sa identifice locația. Polițiștii s-au invartit insa pe strazi, in timp ce copila a fost ucisa,…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a trimis polițiștilor „o arie in Munții Apuseni și trei locații greșite”, in cazul adolescentei de 15 ani care a disparut in Caracal. Declarația aparține purtatorului de cuvant al Poliției Romane, Georgian Dragan, care a explicat ca polițiștii au mers in zonele…

- Gheorghe Dinca se numeste presupusul criminal care le-ar fi ucis pe cele doua fete disparute la Caracal. Barbatul se afla in custodia politiei. Barbatul suspectat ca le-ar fi ucis pe cele doua fete disparute la Caracal se afla in custodia politiei. Politistii au descins vineri de dimineata la locuinta…

- FOTO – Arhiva In urma cercetarilor efectuate, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Dej au identificat doi tineri banuiți de comiterea unei infracțiuni de talharie calificata. Conform probatoriului administrat, la data de 23 iunie, cei doi – un tanar in varsta de 17 ani…