"Am retras copilul de la medicul de familie actual, pentru ca familia mea este asigurata medical de angajatorul meu din SUA. Ne-am uitat in fisa medicala si am gasit pe biletul de externare un diagnostic de giardia, malnutritie avansata, diagnostic alarmant pentru cineva in plasament, pneumonie, si altele.

Ne-am pus problema ca este vorba de rele tratamente aplicate minorului, lasand la o parte abuzul emotional cu privire la faptul ca noi o vrem ca sa ii colectam organele. Am ajuns la plangere penala. Ne-am constituit initial ca parte civila, dar apoi ne-am decis sa facem plangere impotriva…