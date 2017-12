Stiri pe aceeasi tema

- Doi criminali au recidivat dupa eliberarea condiționata și au luat alte vieți: este cazul lui Fanel Milea originar din comuna braileana Viziru, care a reușit rara „performanța” de a fi condamnat pe viața a doua oara, și al lui Leonard Stan, care s-a reintors dupa gratii pentru omor, dupa ce in urma…

- O femeie in varsta de 53 de ani a fost trimisa in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba pentru tentativa de omor. Marcuș Marcela este acuzata ca a pus in pericol viața unui barbat dupa ce l-a injunghiat cu un cuțit. Agresiunea a avut loc in 12 noiembrie 2017. ”S-a reținut…

- Marian Avram, de 33 de ani, are condamnari anterioare pentru viol și tentativa de viol, fapte savarșite in Romania. Potrivit deciziei instanței, Avram va ispași minim opt ani de inchisoare in Marea Britanie, dupa care va fi deportat pentru a-și continua pedeapsa in tara. Fapta pentru care…

- Un tribunal din Silivri, in apropiere de Istanbul, i-a condamnat pe cei 15 pentru tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale prin recurgere la violenta si forta. Ei sunt acuzati ca ar fi incercat sa ocupe sediul Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP, la guvernare) in timpul loviturii de…

- 30 de ani de inchisoare pentru criminalul unui fost primar din Lunca Muresului este sentința data de Tribunalul Alba. Barsony Gligor, barbatul acuzat ca l-a omorat, in 2016, pe fostul primar din Lunca Muresului, Ioan Rusu , a fost condamnat, miercuri, de Tribunalul Alba, la 30 de ani de inchisoare cu…

- Un barbat din Codlea a fost condamnat de Tribunalul Brașov la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru tentativa de omor. Nicolae G. si-a injunghiat propriul fiu cu un briceag. Scandalul a avut loc in seara de 30 august, inculpatul si-a injunghiat fiul, in timp ce se aflau in locuinta comuna din Codlea.…

- Fostul primar al comunei Malu Mare (PSD) a fost trimis in judecata alaturi de alti sapte inculpati pentru comiterea infractiunilor de de tentativa de omor, lovire si tulburarea ordinii si linistii publice. Alexandru Dicu a fost condamnat la un an si zece luni de inchisoare cu suspendare de Tribunalul…

- Trei tineri, aflati in executarea unor pedepse privative de libertate in Penitenciarul Focsani, au fost condamnati de magistratii de la Judecatoria Focsani pentru savarsirea infractiunilor de viol si lovire sau alte violente, faptele fiind comise dupa gratii. Unul dintre inculpati…

- Tribunalul Alba a finalizat luni, 11 decembrie 2017, procesul in dosarul crimei de la Lunca Mureșului, instanța urmand sa pronunțe prima decizie in acest dosar care a șocat comunitatea locala și județeana. La ultimul termen au fost audiați trei martori și s-au facut precizarile procurorului, avocaților…

- Vasile Balint, zis și Sile Camataru a fost condamnat la 5 ani de inchisoare. Decizia este citita tocmai in aceste momente, informeaza Romania TV. Totodata, și Radu Cristian Roșca, șeful Clanului Sportivilor, a fost condamnat la 9 ani de inchisoare. Magistrații au dat pedepse severe…

- Un tanar in varsta de 20 ani, din Ocna Mureș, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. Decizia a fost pronunțata luni, 20 noiembrie 2017, la Tribunalul Alba și poate fi contestata la Curtea de Apel. Agresiunea a avut loc in 8 decembrie 2016. Rostaș…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Bistra, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare pentru savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. Decizia a fost pronunțata la Tribunalul Alba, luni, 27 noiembrie 2017. Purel Iulian Mihai este acuzat ca a injunghiat un consatean cu…

- Doi romani, frați, Ovidiu și Andrei Mamaliga, de 30, respectiv 28 de ani, au fost condamnați la 12 ani de inchisoare pentru viol, fapta lor fiind de o cruzime dusa la extreme. In timpul procesului s-a facut referire la faptul ca cei doi fusesera eliberați anul trecut dintr-o inchisoare din Franța, unde…

- Un tanar in varsta de 23 de ani din comuna Bistra a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor. Decizia a fost pronuntata la Tribunalul Alba, luni, 27 noiembrie 2017.

- Curtea de Apel Suceava l-a condamnat pe subcomisarul Florin Vasile Popescu de la IPJ Suceava la sase ani si 10 zile de de inchisoare pentru comiterea infractiunilor de luare de mita, trafic de influenta si fals in declaratii. In prima instanta, judecatorii de la Tribunalul Suceava l-au condamnat pe…

- Ministrul Afacerilor Interne a declarat, miercuri seara, la o televiziune naționala, ca a gasit in locuința sa personala un dispozitiv de inregistrare. Carmen Dan a precizat ca nu a solicitat, la preluarea funcției, nici locuința de la stat, nici protecție din partea SPP. Parchetul General a deschis…

- In urma investigațiilor și a activitatilor de cercetare penala efectuate, polițiști din cadrul Politiei Municipiului Turda, Biroul de Investigații Criminale, au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale, fața de un barbat de 33 de ani, din comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj, pentru savarșirea…

- La data de 27.11.2017, în urma investigațiilor și a activitatilor de cercetare penala efectuate, polițiști din cadrul Politiei Municipiului Turda, Biroul de Investigatii Criminale, au dispus efectuarea în continuare a urmaririi penale, fața de un barbat de 33 de ani, din comuna Mihai…

- Astfel, au fost eliberați cinci deținuți condamnați pentru omir, opt condamnați pentru viol, 36 de persoane condamnate pentr talharie, 50 de condamnați pentru furt. Pana acum, aproximativ 1.300 de persoane condamnate au fost eliberate in baza recursului compensatoriu. Federația Sindicatelor din…

- Cei doi tineri din Biia acuzati ca au ucis, in luna ianuarie, o femeie de 55 de ani din localitate, vor avea de executat impreuna 36 de ani de inchisoare și de platit daune materiale și morale in valoare de 80.000 de lei, copiilor victimei. Gheorghe Adrian Fundacescu și Adrian Marius Groza vor avea…

- Tribunalul Alba va decide soarta fostului primar al Devei, Mircia Muntean, care, aflat in inchisoare din aprilie 2017, a depus o contestatie la executarea pedepsei de sase ani de inchisoare. Initial, solicitarea lui a fost judecata la Tribunalul Bucuresti, care si-a declinat, insa, competenta, instantei…

- Luni, 20 noiembrie 2017, Tribunalul Alba a decis condamnarea la 3 ani cu executare a fostei angajate de la CEC Bank din Zlatna, Elena Metesan, judecata pentru delapidare cu consecinte deosebit de grave. Potrivit adevarul.ro, instanta nu a admis peste 2 milioane de lei din prejudiciul calculat initial,…

- Senatul Romaniei a adoptat tacit propunerea legislativa prin care cei care primesc pedeaspa cu inchisoare de pana la un an sa execute arest la domiciliu. De asemenea, senatorii au mai adoptat și modificarea reducerii pedepsei. Astfel, pentru fiecare lucrare științifica elaborata și publicata in timpul…

- Marti seara Nicolae Medforth-Mills a avut o tentativa de violare a domiciliului Majestatii Sale Regele, la resedinta din Elvetia, sustine Casa Regala intr-un comunicat de presa. Nepotul regelui a fortat usa casei, implicand in incident sase persoane, dintre care trei colaboratori ai Casei Majestatii…

- Omul de Afaceri Ilie Carbulea, aflat in detentie dupa ce a fost condamnat in luna iunie la cinci ani de inchisoare in dosarul ASF – Carpatica, ramane in inchisoare dupa ce Judecatoria Aiud a respins marti ca inadmisibila cererea de liberare conditionata depusa de catre acesta. Dupa aparitia legii recursului…

- Doi politisti din judetul Ialomita, prinsi de cealalta parte a legii, dar si functionarul unei Primarii, au fost condamnati la ani grei de inchisoare pentru luare de mita si trafic de influenta. La 3 noiembrie 2017, Curtea de Apel Bucuresti a mentiunut sentinta penala pronuntata de Tribunalul Ialomita,…

- „La data de 1 noiembrie, politistii Sectiei 6 Rurala Pascani au depistat un barbat in varsta de 64 de ani, din comuna Tatarusi, pe numele caruia Tribunalul Iasi a emis un mandat de executare a pedepsei de cinci ani si sase luni de inchisoare. Barbatul este condamnat pentru savarsirea infractiunii de…

- La data de 31.10.2017, polițiști ploieșteni din cadrul Secției nr. 3 au depistat un prahovean de 41 de ani, din comuna Pacureți, condamnat de Judecatoria Ploiești la doi ani de inchisoare, pentru savarșirea infractiunii de furt calificat. A fost condus la sediul sectiei de politie, unde i-a fost intocmit…

- Zece indivizi gasiti vinovati de complot pentru infiintarea unei celule teroriste au fost condamnati la inchisoare pe viata in Bahrain, fiindu-le revocata cetatenia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Tribunalul Alba a pronuntat, in premiera pentru justitia din Alba, o decizie intr-un dosar in care un sofer este acuzat ca a condus o masina sub influenta substantelor psihoactive, afiliate drogurilor.

- Doi indivizi din Arbore au fost condamnati de magistratii de la Tribunalul Suceava pentru fapte de proxenetism. Valentin Ripa, zis „Palea", in varsta de 28 de ani, a fost gasit vinovat pentru doua infractiuni de trafic de minori si a primit o condamnare de 6 ani si 8 luni de inchisoare. ...

- Tanarul din comuna Horea, Nicolae Padurean, acuzat ca a lovit intentionat cu masina trei persoane a fost trimis in judecata. Fapta acestuia a fost incadrata la tentativa de omor, tanarul riscand pana la 10 ani de inchisoare. Parchetul de pe langa Tribunalul Alba il acuza pe tanarul din Horea de tentativa…

- Doi foști miniștri slovaci au fost condamnați miercuri de un tribunal din Bratislava la 12 ani și, respectiv, 9 ani de inchisoare pentru fraudarea unei licitații publice care a implicat fonduri ale Uniunii Europene, scrie agerpres.ro.

- Doi romani au fost condamnati la inchisoare de un tribunal german pentru ca au transportat in 2015, in toiul crizei migratiei, catre Germania, in conditii periculoase, peste 220 de solicitanti de azil, informeaza HotNews, citand News.ro. Un tribunal de la ...

- Politistii din Sebes au retinut un barbat ce este banuit de comiterea unor fapte de violare de domiciliu, lovire si tulburarea ordinii publice. Va fi prezentat in fata magistratilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 11 octombrie 2017 politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei…

- Ilie Tica, barbatul de 50 de ani din Alba Iulia acuzat de santaj la adresa unui om de afaceri care i-ar fi platit suma de 100.000 de euro, a fost plasat in arest la domiciliu. Decizia a fost luata luni, 9 octombrie 2017, la Tribunalul Alba. Anterior, Judecatoria Cimpeni a hotarat menținerea inculpatului…

- Șapte militari turci au fost condamnați marți de un tribunal din Istanbul la inchisoare pe viața in legatura cu tentativa de lovitura de stat din luna iulie 2016, transmite dpa. Cei șapte au fost gasiți vinovați, printre altele, de tentativa de rasturnare a ordinii constituționale,…

- Barbatul din comuna Garoafa, care și-a omorat mama și și-a agresat vecinii, a fost condamnat la inchisoare de magistrații de la Tribunalul Vrancea. El a primit in total, 13 ani de inchisoare. A fost condamnat pentru omor asupra unui membru al familiei, tentativa la omor, violare de domiciliu, lovire…

- Sapte responsabili reformisti iranieni, printre care fratele fostului presedinte Mohammad Khatami, au fost condamnati la un an de inchisoare cu executare si doi ani de privare de orice activitate politica si mediatica, a anuntat luni pentru AFP unul dintre responsabilii respectivi, Mohammad Reza…

- Un barbat din Cugir, judecat la Tribunalul Alba pentru trafic de droguri de risc, a primit pedeapsa cu executare. R.M. a fost trimis in judecata, alaturi de soția sa și fiul sau, pentru ca au deținut, consumat și vandut canabis in apartamentul propriu din Cugir. Ceilalți doi inculpați au fost condamnați,…

