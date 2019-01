Stiri pe aceeasi tema

- Victoria bea cafea cu lapte intr-un bar din Piata Operei si asculta povesti cu pionieri. Inauntru e cald si semi-intuneric. The post Copiii Revolutiei. Victoria Chiticariu a vazut lumina zilei pe 20 decembrie 1989, la Timișoara, iar nașterea ei a fost anunțata in balconul Operei appeared first on Renasterea…

- Un student de la Universitatea de Medicina și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara a fost gasit mort in apartamentul in care statea in chirie. The post Descoperire macabra. Student gasit mort in apartament. A incercat sa-și taie venele, apoi s-a spanzurat appeared first on Renasterea banateana .

- In vederea remedierii unei defecțiuni, Colterm inrterupe astazi furnizarea apei calde și a incalzirii la PT 34, 43A, 43M, 44, 46, intre orele 8-18. The post Fara apa calda și caldura, intr-un cartier din Timișoara. Vezi ce strazi sunt afectate appeared first on Renasterea banateana .

- iecare om apreciaza in mod diferit conceptul de „trai decent”. In general, in Timișoara, oamenii considera ca traiesc decent ... The post Cu gandul la un trai cat mai aproape de decența appeared first on Renasterea banateana .

- Cinci medalii au obtinut luptatorii de la CSS 1 Timisoara la Campionatul National rezervat juniorilor 3 si 4, competitie ce s-a desfasurat, de joi pana duminica, la Onesti. The post Luptatorii timisoreni, pe podium la nationalul de juniori appeared first on Renasterea banateana .

- E nebunie in scolile din Timisoara. Elevii de la clasele mici au fost cuprinsi de un adevarat fenomen, de neimaginat pana acum. Asistam la o frenezie care ... The post Cartea care face furori in scolile din Timisoara. Ion Creanga este doar un pusti appeared first on Renasterea banateana .

- Un echipaj din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timisoara a surprins, in flagrant, o persoana care taia, in mod ilegal, arbori din padure. The post Taiere ilegala de arbori la Clopodia appeared first on Renasterea banateana .

- O mașina aparținand poliției de frontiera a fost implicata, joi dimineața, intr-un accident rutier care a avut loc la intrare in Timișoara, pe Calea ... The post Accident cu o mașina MAI, la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .