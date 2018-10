Stiri pe aceeasi tema

- Disputa dintre Moscova si Washington pe marginea dosarului macedonean este vazuta drept parte a reactiei si a mobilizarii generale a Rusiei fata de planurile NATO de a se extinde in Balcanii de Vest. Aceasta este concluzia lui Georgios Savvaidis, fost secretar general in Ministerul grec de Externe,…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite iși vor spori arsenalul nuclear pentru a exercita presiuni asupra Rusiei și Chinei și a reiterat ca este de parere ca Moscova a incalcat Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza publicația Time. Liderul american…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca problemele comerciale dintre Statele Unite și China ofera Rusiei noi oportunitați de a intra pe piața chineza, iar Moscova intenționeaza sa ocupe nișele create. In calitate de exemplu el a dat oferta de soia catre China din Statele Unite. „Acum vom intra…

- ‘Agresorul trebuie sa inteleaga ca pedeapsa este inevitabila, ca va fi distrus. Iar noi, ca victime ale agresiunii, vom merge in Rai ca martiri. In schimb, ei (agresorii) vor crapa pur si simplu, nu vor avea timp nici sa se pocaiasca‘, a spus Putin la o conferinta a clubului de discutii Valdai pe tema…

- Instalarea unei baze americane permanente in Polonia ar obliga Moscova sa ia masuri suplimentare preventive cu caracter militar si tehnic pentru a asigura securitatea Rusiei in noul context, a declarat miercuri, din New York, pentru RIA Novosti, ministrul de externe adjunct rus Aleksandr Grusko,…

- Rusia organizeaza, incepand de marti, cele mai mari exercitii militare din ultimii 37 de ani, scrie NBC News potrivit News.ro . La exercitiile denumite Vostok 2018 vor participa 300.000 de soldati, peste 1.000 de avioane militare, elicoptere, drone si pana la 36.000 de tancuri si alte vehicule, precum…

- Rusia este nevoita sa reactioneze la extinderea infrastructurii militare NATO, inclusiv la instalarea unor sisteme de rachete in tari vecine, a afirmat miercuri presedintele rus, Vladimir Putin. Vladimir Putin s-a intalnit miercuri, in statiunea Soci, cu presedintele Finlandei, Sauli Niinisto.…

- Fortele armate din estul Rusiei au intrat in alerta saptamana aceasta in vederea pregatirii celor mai ample exercitii din ultimii aproape 40 de ani, manevre in care vor fi implicate si China si Mongolia.