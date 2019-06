Tarzan si Scufita Scufita rosie pleaca la doctor caci avea o mare durere de cap.mergand ea prin padure se intalneste cu TARZAN. -Cine esti? intreaba scufita -Tarzan. -Da de ce umbli asa despuiat? -Pai cum,tu nu stii povestea? -Nu! Da acolo jos ce ai? -Aici… pai…o seringa! Scufita il lasa pe Tarzan s-o „intepe” si s-ai trateze durerea de cap! Dupa ce termina tarzan..,Scufita Rosie prinse asa un chef de viata, incat incepuse sa alerge voioasa prin padure.Dar la un moment dat se intalneste cu Baba Cloanta, care o intreaba: -Auzi scufito,da ce ai facut de esti asa plina de viata, te rog spunemi ca pe mine m-au lasat… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

