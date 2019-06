Compania TAROM informeaza ca zborul de joi, 13 iunie, ROT 392 Londra - Bucuresti, nu prezinta nicio modificare in program, cursa nefiind anulata, a anuntat operatorul aerian. " In vederea evitarii oricaror confuzii si a clarificarii situatiei aparute in urma informatiilor vehiculate in spatiul media in cursul zilei de astazi, cu privire la anularea cursei ROT 392 Londra-Bucuresti de astazi - 13 iunie 2019, compania TAROM informeaza ca zborul ROT 392 nu prezinta nicio modificare in program. Prin urmare, subliniem ca aceasta cursa nu este anulata", se arata in informarea TAROM. TAROM isi desfasoara…