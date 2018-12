TAROM tinteste profitabilitatea prin cresterea rutelor si a flotei (ATW)

Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul aerian national al Romaniei, TAROM, a raportat o crestere a traficului si a veniturilor in cel de-a treilea trimestru al acestui an, in conditiile in care compania continua strategia de extindere a flotei si a rutelor pentru a obtine profitabilitate, scrie publicatia lunara ATWOnline,…

- Operatorul roman de transport aerian, compania Tarom, a anuntat discounturi importante cu ocazia Centenarului la pretul biletelor achizitionate pentru rutele interne, in perioada 29 noiembrie - 1 decembrie.

- Compania de stat Tarom a anunțat ca, din aceasta luna, reduce prețurile pentru cursele de Oradea și Suceava. Astfel, potrviti unui anunț al operatorului, din 28 octombrie, tarifele pentru o călătorie dus-întors pe cursa București - Suceava încep de la 56 euro. …

- TAROM a lansat aplicatia TAROM app si, de luni, pasagerii companiei isi pot achizitiona bilete de pe terminalul mobil, atat pe platforma Apple, cat si Android. Aplicatia TAROM, prima din istoria companiei, ofera pasagerilor "o experienta prietenoasa" pornind de la cautarea celor mai bune oferte…

- Primaria Negru Voda a organizat o licitatie si a atribuit un contract pentru executia de lucrari in vederea realizarii obiectivului de investitii "Cresterea accesibilitatii la TEN T in zona de frontiera Negru Voda General Toshevo" componenta aferenta orasului Negru Voda. Contractul a fost atribuit la…

- Ministrul Municii a confirmat zilele acestea ca salariul minim va fi majorat de la 1.900 de lei brut, la 2.050 lei brut, de la 1 ianuarie 2018. Majorarea salariului minim va duce și la modificarea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Veniturile Revolut au crescut de 5 ori in anul 2017, de la 2.4 milioane de lire sterline la 12.8 milioane GBP, volumul lunar al tranzacțiilor a crescut de la 200 de milioane de dolari la 1.5 miliarde de dolari, iar numarul utilizatorilor s-a triplat, de la 450.000 la 1,3 milioane. Creșterea veniturilor…