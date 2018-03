Stiri pe aceeasi tema

- Cinci companii aeriene se bat pe ruta Bucuresti - Londra, concurenta mare fiind si pe zborurile spre Roma sau Madrid, in timp ce spre Sofia sau Belgrad zboara doar transportatorii care asigura curse de linie. Bucurestiul este conectat cu marile capitale europene Londra, Paris, Roma sau Madrid…

- „Clienții din Timișoara și Arad sunt clienți exigenți, deschiși la a cunoaște mereu noi destinații sau produse turistice, care iubesc deopotriva Romania și destinațiile externe, apreciaza reducerile dar, inainte de toate, cer calitate și urmaresc ca banii platiți in avans pentru vacanțe sa fie in…

- Compania aeriana Tarom introduce, din 25 martie, doua noi destinații de la Timișoara. Este vorba despre rute spre Cluj și Iași. Acestea nu mai erau operaționale de la jumatatea lunii februarie, de cand Blue Air a renunțat la ele.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a declarat, luni, la Parlament, ca ”sunt ani buni de cand nu a mai mers cu trenul”, dar asta nu inseamna ca nu știe problemele din sistem. El a precizat, despre incidentul de la Zimnicea, unde un tren s-a dezintegrat. ”Este un accident regretabil”, a spus ministrul,…

- Temperaturile extrem de scazute din aceasta perioada ar putea provoca pagube aradenilor care nu isi protejeaza instalatiile de apa. Semnalul de alarma a fost tras de catre reprezentantii Companiei de Apa Arad. „Vremea deosebit de rece din aceasta perioada cand, in special pe timpul nopții, se pot inregistra…

- Daca un antreprenor nu face diferența între rolul de proprietar și rolul de CEO, compania în care este implicat este pe un drum greșit. Directorul General (CEO) este un angajat cu funcție de decizie care primește salariu, în timp ce proprietarul are un rol decizional și ia dividende.…

- Lantul de fast-food KFC a fost fortat sa inchida temporar sute de restaurante din Marea Britanie, dupa ce o incurcatura logistica a oprit livrarile de pui, relateaza CNN Philippines. Aproximativ 800 dintre cele 900 de restaurante din Marea Britanie au fost inchise luni dupa-masa, unele dintre…

- Auditul efectuat de Curtea de Conturi asupra activitatii Tarom din perioada 2012 – 2016 a scos la iveala o serie de nereguli, care au dus printre altele si la plata unor despagubiri de ordinul milioanelor de lei calatorilor nemultumiti de serviciile prestate de companie.

- „Noul format de factura a fost implementat in urma cu un an și de atunci, clienții Companiei de Apa au la dispoziție mai multe variante de plata a facturilor: la BCR, abonații pot plati facturile cu numerar și card și la aparatele bancare multifuncționale iar la CEC, abonații pot plati cu card la…

- Administratorii Santierului Naval Orsova (simbol bursier SNO), care se ocupa cu constructia de nave si struc­turi plutitoare, au validat trei contracte de constructii in valoare totala de 5,3 milioane de euro cu livrare in Olanda. Primul contract prevede constructia si livrarea unui tanc…

- Dupa ce in septembrie 2017, Compania de Transport Public Arad anunța ca va cumpara 10 autobuze din fonduri proprii, in decembrie a venit randul Consiliului Județean sa anunțe ca face același lucru. Data limita de depunere a ofertelor a fost la inceputul lunii ianuarie, iar luni, 5 februarie, a fost…

- Compania hoteliera Turism Felix (TUFE), controlata de SIF Transilvania, a raportat pentru 2017 venituri totale de 61,1 milioane de lei, fata de 62,02 milioane de lei in 2016 si un profit net de 3,68 milioane de lei, in scadere cu 33% fata de anul precedent. In perioada analizata, capitalurile…

- Compania nationala Tarom anunta inceperea procedurii de inchiriere in regim de dry lease a unui numar de cel mult patru aeronave. Acestea pot fi Airbus 320 sau Boeing 737, se arata in anuntul companiei, potrivit economica.net. Tarom cauta sa inchirieze ...

- Compania de stat Tarom a inceput procedura privind inchirierea in regim de „dry lease” (fara echipaj n-red.) a unui numar de maximum patru aeronave de tip Airbus 320 sau Boeing 737, conform unui anunt al operatorului aerian. Aeronavele trebuie sa aiba un numar de 160-190 de locuri, sa…

- Comisia Europeana a cerut miercuri statelor blocului comunitar sa-si sporeasca angajamentele financiare pentru a acoperi golul lasat de Brexit in viitorul cadru bugetar multianual, comisarul european pentru buget, Gunther Oettinger, revizuindu-si in crestere ultima solicitare privind cresterea contributiilor…

- In medie, 70 de camioane sosesc pe zi la fabricile de cherestea din Romania operate de Holzindustrie Schweighofer, anunta compania din industria de prelucrare a lemnului, care mentioneaza ca a implementat un sistem prin care identifica transporturi neconforme si le refuza. Compania mai arata ca,…

- Acestia vor face parte dintr-o echipa de dezvoltare, vor lucra impreuna pe proiecte, vor beneficia si de traininguri gratuite. Capgemini, in schimb, cauta sa angajeze studenti pe pozitia de Customer Service Advisor, post care presupune cunoasterea unor notiuni minime de IT si cunoasterea la nivel conversational…

- Divizia de vaccinuri a Sanofi investeste in jur de 10% din cifra de afaceri globala a companiei pentru cercetarea si dezvoltarea acestui segment. Compania produce la nivel global peste un miliard de doze de vaccin in fiecare an, cu ajutorul carora sunt imunizate circa 500 milioane de oameni in intreaga…

- Compania romaneasca Blue Air, a doua ca importanța dupa Tarom, a anunțat saptamana trecuta ca iși anuleaza zborurile de pe Timișoara, din cauza neințelegerilor pe care le are cu reprezentanții Aeroportului „Traian Vuia“. Deputatul Adrian Todor crede ca reprezentanții Consiliului Județean Arad ar trebui…

- Dupa ce in septembrie 2017, Compania de Transport Public Arad anunța ca va cumpara 10 autobuze din fonduri proprii, in decembrie a venit randul Consiliului Județean sa anunțe ca face același lucru. Data limita de depunere a ofertelor a fost la inceputul lunii ianuarie, iar luni, 5 februarie este termenul…

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam asupra…

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam…

- O crestere a numarului de plati cu cardul sustinuta pe plan global de increderea din ce in ce mai mare a consumatorilor a ajutat compania Visa sa intreaca predictiile pentru primul trimestru din anul fiscal, potrivit Wall Street Journal. Veniturile Visa pentru trimesturl incheiat la data…

- Compania greceasca de explorare si productie de hidrocarburi Energean Oil & Gas a anuntat joi ca a semnat un acord de credit in valoare de 180 milioane de dolari cu Banca Europeana pentru Reconstructie...

- Actiunile companiei Facebook inregistrau o crestere masiva miercuri la inchidere, dupa ce compania a raportat ca va creste preturile reclamelor in medie cu 43%, in strategia menita sa schimbe continutul fluxului cunoscut drept „news feed”, potrivit MarketWatch. Dupa ce rezultatele din al…

- Gheorghe Chindris a fost ales de consiliul de administratie al Cupru Min Abrud, societatea care exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, unde se afla 60 la suta din rezervele de cupru ale Romaniei, in functia de director general interimar al societatii, in urma depunerii mandatului de catre Nicolae…

- Managerul Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei, ec. Daniel Radu Dunca aduce la cunostinta soferilor profesionisti si altor categorii cu responsabilitati legate de siguranta transporturilor ca, incepand cu 1 februarie 2018, Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei isi reia activitatea de examinare pentru…

- Compania aeriana TAROM pune in vanzare bilete de avion ieftine, pentru rutele externe, de Ziua Indragostiților. Oferta este valabila pana pe 2 februarie, pentru zborurile cu plecare din București, dar și pentru cele din Oradea, Satu Mare, Cluj, Timișoara, Suceava sau Iași. Biletele de avion la prețuri…

- Soldul creditelor companiei „Air Moldova” a scazut cu 110 milioane in 2017 sau cu mai bine de o treime – de la 310 milioane la 200 de milioane de lei. Totodata, foarte important este faptul ca Compania nu are datorii expirate fata de bancile comerciale, bugetul statului ori salariati. Cifrele financiare…

- Apple planuieste sa construiasca un nou campus in Statele Unite pentru angajatii care se ocupa cu asistenta tehnica a clientilor si angajeaza 20.000 de oameni in urmatorii cinci ani, potrivit The Verge. Locatia noului campus va fi anuntata anul acesta, iar Apple sustine ca exista o posibilitate…

- Conform totalurilor a.2017, compania Jaguar Land Rover a atins rezultate – record la vanzarile globale: in total in lume au fost comercializate 621 109 automobile, cu 7% mai mult ca anul trecut și de trei ori mai mult ca in a. 2009. Șapte ani consecutivi compania inregistreaza rezultate pozitive…

- Decizia a fost luata pentru a asigura circulatia rutiera in conditii de siguranta pentru participantii la trafic. Compania de drumuri recomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta si sa adapteze viteza la conditiile de trafic, mai ales pe sectoarele de drum cu carosabil umed. De asemenea,…

- Este doar o chestiune de timp pana cand compania Tarom va disparea de pe piața, a declarat Jozsef Varadi, CEO al companiei maghiare Wizz Air, intr-o conferinta de presa la București.Șeful Wizz Air a criticat mișcarile sindicale care au dus la blocarea unor zboruri ale unor companii cunoscute…

- Liderul pieții naționale a transporturilor aeriene și unul dintre cele mai recunoscute brand-uri moldovenești Air Moldova împlinește 25 de ani. Cu aceasta ocazie a organizat o surpriza inedita pentru pasagerii sai. „Air Moldova" este unul din cele mai recunoscute brand-uri…

- Jozsef Varadi, CEO al companiei de transport aerian low-cost Wizz Air sustine ca este „doar o chestiune de timp pana cand Tarom va disparea de pe piata”, dupa ce la finalul anului trecut un al oficial al companiei unguresti spunea ca aceasta este pregatita sa ii ia locul companiei nationale romanesti.

- Actiunile Kodak s-au dublat dupa ce fosta companie de echipament fotografic a anuntat ca va lansa Kodakcoin, o criptomoneda care sa permita fotografilor si agentiilor un control sporit asupra drepturilor intelectuale ale fotografiilor. Anuntul companiei vinee pe fondul interesului tot…

- Departamentul American al Apararii a desemnat compania Raytheon Missile Co. din Tucson, Arizona, castigatoarea unei licitatii pentru furnizarea de rachete aer - aer de tip AMRAAM. Pana in ianuarie 2020, compania va furniza rachete in valoare de peste 630 de milioane de dolari. Conform Departamentului…

- Imediat ce a fost numit in functie, directorul general al companiei de stat Tarom, Werner Wolff, a cerut efectuarea unei analize asupra cheltuielilor companiei, dispunand reducerea cheltuielilor cu 12,7 milioane lei pe an. Economia este putin mai mica decat cea anuntata la ultima rectificare bugetara,…

- Cheltuielile companiei TAROM vor fi diminuate cu 12,7 milioane de lei pe an, in urma optimizarii activitatilor logistice si eficientizarii operatiunilor informatice pentru deservirea pasagerilor, a anuntat, vineri, compania nationala de transport aerian. Aceasta suma a reiesit din analiza…

- Compania a anuntat joi ca, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, zborul Blue Air 0B2945 care a decolat de pe aeroportul Bacau cu destinatia Catania a fost nevoit sa realizeze o oprire pe aeroportul de rezerva Palermo, unde cei 126 de pasageri si cei 6 membri ai echipajului au aterizat in siguranta.…

- Cursa aeriana Munchen – Otopeni, care facea escala la Sibiu, nu a putut ateriza, marti, pe aeroportul transilvanean, fiind invocate probleme tehnice. „Destinatia finala a cursei aeriene este Otopeni. Face escala la Sibiu. Ni s-a transmis ca din cauza unor probleme nu poate ateriza la Sibiu”, au spus…

- O celebra companie de cai ferate din Marea Britanie și-a cerut scuze pentru o postare pe twitter descrisa ca fiind sexista. Într-un raspuns oferit unei pasagere care se plângea ca a fost apelata cu "Dulceața"/Honey, oficialii companiei i-au raspuns daca prefera ca data viitoare…

- Decizia a fost luata pentru a acoperi transferul obligatiilor sociale de la angajat si angajator, se arata intr-un comunicat al companiei. "Urmare a aplicarii Ordonantelor de Urgenta Nr.79/2017 si Nr.82/2017 referitoare la transferul obligatiilor sociale, Automobile Dacia a finalizat negocierile…

- Ministerul Transporturilor vrea sa modifice legislatia in vigoare astfel incat bugetul companiei Tarom sa fie construit si aprobat doar prin ordin comun al ministrului Transporturilor si ministrului Finantelor Publice, la propunerea Adunarii Generale a Actionarilor. Astfel, Tarom va fi "exceptat…

- Pasagerii zborului Wizz Air de la Londra, care trebuiau sa plece duminica, 10 decembrie, spre Cluj si care din pricina vremii nefavorabile au petrecut noaptea de duminica in capitala Angliei, au ajuns luni, 11 decembrie, in jurul orei 17.00 la Cluj. Compania si-a cerut public scuze calatorilor.

- Realimentarea municipiului Dej cu apa potabila nu se știe când se va face. Joi, Compania de Apa ”Someș” anunța ca pâna joi seara lucrarea ar putea fi terminata. În teren, lucrurile stau altfel. In zona localitatii Nima, in locul unde s-a…

- Steinhoff International Holdings, unul dintre cei mai mari retaileri de mobila la nivel mondial, care in Romania controleaza magazinele Kika si Pepco, se prabusea ieri pe bursa de la Frankfurt in urma demisiei directorului general pe fondul unor nereguli contabile, scrie Bloomberg. Ieri dupa masa…

- Unii pasageri ai avionului TAROM blocat pe aeroportul din Amsterdam nu au fost informati ca va veni o aeronava duminica dimineata pentru a-i transporta la Bucuresti si au fost uitati la hotelul de langa aeroport. Cei 120 de pasageri a unei curse Tarom care au ramas blocati peste 12 ore in…

- Seful reprezentantei TAROM la Amsterdam a fost revocat din functie Foto: Arhiva/ gov.ro. Directorul general al companiei TAROM, Werner Wilhelm Wolff, a discutat cu cei sase pasageri care au ramas aseara la Amsterdam, dupa anularea unui zbor al companiei, asigurându-i ca va cauta rute…

- Aproximativ 120 de pasageri romani sunt blocati de sambata seara in aeroportul Schiphol din Olanda, dupa ce un avion al companiei Tarom, care opera cursa Amsterdam - Bucuresti, nu a mai decolat din cauza unei defectiuni tehnice. 0 0 0 0 0 0