Stiri pe aceeasi tema

- TAROM a anunțat discounturi de 20% la biletele pentru cursele interne, in perioada 29 noiembrie - 1 decembrie, oferta lansata cu ocazia Centenarului. "Este un gest firesc de apreciere fata de momentul istoric pe care dorim sa il marcam alaturi de toti romanii. De Centenar, TAROM a deschis…

- De Centenar, operatorul de stat Tarom lanseaza o promoție pentru calatoriile din vara. Potrivit unui anunț al companiei, pentru biletele achiziţionate în perioada 29 noiembrie - 1 decembrie, clienții beneficiază de o reducere de 20% la călătoriile dus-întors,…

- Oferta este valabila pentru cursele operate de TAROM in intervalul 15 ianuarie - 28 februarie 2019 (data ultimului retur), doar pe rute externe (incluzand conexiunile dinspre/inspre Romania) operate cu aeronave proprii TAROM. Toti pasagerii beneficiaza gratuit de transport al bagajului de…

- Compania de stat Tarom lanseaza o promoție de Black Friday și reuce prețurile pe toate destinațiile externe, incepand de vineri. Potrivit unui anunț al operatorului aerian, compania vinde, în perioada 23-28 noiembrie 2018, bilete reduse cu 20% pentu toate destinațiile externe către…

- Compania TAROM lanseaza ofertele toamnei, la preturi ce pornesc de la 99 de euro dus - intors pentru o serie de destinatii, cu plecare din Bucuresti, Timisoara sau Sibiu, informeaza Agerpres. Conform unui comunicat al companiei, pentru a beneficia de oferta, cei interesati trebuie sa cumpere…

- Tarom a anunțat o oferta excelenta de toamna cu bilete ieftine. A inceput din 3 octombrie și exista cateva destinații unde trebuie sa ajungi. Tarom a anunțat ca, din 3 octombrie, te poți duce in zeci de țari și orașe cu bilete la super oferta. Sunt bilete ieftine care incep de la 99 de euro. […] The…

- Compania TAROM va incheia sezonul de vara pe plus in conditiile in care pierderea companiei s-a redus cu aproximativ 40% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce veniturile au crescut cu peste 25%, potrivit datelor transmise de companie la solicitarea AGERPRES . “Trei luni consecutive pe…

- Tarom si-a redus pierderea cu aproximativ 40%, in timp ce veniturile au crescut cu peste 25% in primele opt luni din 2018, acestea fiind cele mai bune rezultate financiare din ultimii 4 ani, a anuntat joi, intr-un comunicat, Werner Wolff, directorul general al companiei aeriene de stat. …