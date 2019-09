Tarom ofera bilete la 65 euro cu ocazia a 65 de ani de existenta

Stiri pe aceeasi tema

- Compania nationala de transport aerian Tarom implineste miercuri 65 de ani de existenta, ocazie cu care a lansat o oferta aniversara, pe cele mai importante rute interne si externe, la preturi incepand de la 65 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, potrivit news.roAstfel, in perioada 18…

- Astfel, in perioada 18 – 20 septembrie 2019, Tarom pune in vanzare bilete de avion incepand de la 65 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, pentru bilete achizitionate intre Bucuresti si Cluj, Iasi, Timisoara.Pe rutele externe, tarifele pornec de la 99 de euro, cu toate taxele incluse,…

- Astfel, in perioada 18 – 20 septembrie 2019, Tarom pune in vanzare bilete de avion incepand de la 65 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, pentru bilete achizitionate intre Bucuresti si Cluj, Iasi, Timisoara. Pe rutele externe, tarifele pornec de la 99 de euro, cu toate taxele incluse, pentru bilete…

- Compania TAROM vinde bilete de avion la preturi care pornesc de la 65 de euro dus-intors (cu toate taxele incluse) intre București și Cluj, Iasi, Timisoara, cu ocazia aniversarii a 65 de ani de la...

- Compania TAROM pune in vanzare, in perioada 18 - 20 septembrie, bilete de avion la preturi care pornesc de la 65 euro dus-intors (cu toate taxele incluse) catre si Cluj, Iasi si Timisoara, cu ocazia aniversarii a 65 de ani de la infiintarea companiei. Potrivit unui comunicat TAROM remis…

- Somaco Grup Prefabricate este producator de materiale de constructie, specializat in prefabricate din beton si BCA (beton celular autoclavizat). Somaco opereaza cinci fabrici de materiale prefabricate din beton in Teius, Timisoara, Targoviste, Buzau si Roman, precum si o fabrica destinata productiei…

- Existența antreprenorilor in piața este condiționata nu doar de nivelul de calitate pe care il au produsele realizate de aceștia, ci și de imaginea și povestea care se construiesc in jurul acestor produse. In cazul vinurilor, strategia de marketing ce poate fi aplicata nu are limite de imaginație. Așa…

- Mai sunt doar cateva zile pana la protestul organizat la exact un an de la demonstrațiile violente din Piața Victoriei din 10 august 2018, care s-au soldat cu sute de raniți de ambele parți, protestatari și jandarmi, și cu dosare penale inca nefinalizate. Atelier de creat bannere La protestul de sambata…