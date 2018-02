Stiri pe aceeasi tema

- Controalele efectuate de Curtea de Conturi au identificat 21.427 de abateri in 2016, care au generat prejudicii de 687,6 milioane lei și erori financiar-contabile de 43,225 miliarde de lei, potrivit Raportului Curtii de Conturi pe anul 2016. Potrivit documentului, fata de anul 2016, volumul abaterilor…

- In ultimul sau raport, Curtea de Conturi spune ca, anul trecut, Fiscul a dat peste 2 milioane de lei pe circa 700.000 de plicuri trimise gresit. Se spune ca, per total, mai bine de patru milioane de plicuri trimise de ANAF aiurea au fost returnate. Si, evident, distruse. Se pare ca aceata informatie…

- Curtea de Conturi a dat publicitatii raportul activitatii desfasurate in 2017, in judetul Olt totalul prejudiciilor, abaterilor financiar-contabile si al veniturilor suplimentare fiind estimat la peste 30 milioane lei.

- Prejudicii de 56 de miloane de lei au gasit inspectorii Curtii de Conturi la Primaria Cluj-Napoca conform Raportului privind Finantele Publice Locale pe anul 2016 publicat astazi. Continua conflictul dintre Curte si municipalitate privind finantarea, considerata nelegala, a ONG-urilor. Au fost nominalizate…

- In urma auditului efectuat in 2016 asupra activitatii de colectare a ANAF, Curtea de Conturi a identificat venituri suplimentare de 700,48 milioane lei, prejudicii de 2,49 milioane lei si alte abateri financiar-contabile de 1,83 miliarde lei, doar in cazul unei sentinte penale descoperindu-se ca aceeasi…

- Curtea de Conturi: Finantari nerambursabile de peste 2 milioane lei, acordate ilegal de Primarie si CJ Cluj Primaria Cluj-Napoca si Consiliul Judetean Cluj au acordat finantari nerambursabile nelegale unor fundatii si asociatii in anul 2016, conform celui mai recent raport la Curtii de Conturi. Suma…

- Actiunile de control au identificat cazuri de nerespectare a reglementarilor legale, constatandu-se abateri care au condus fie la nestabilirea, neurmarirea si neincasarea unor venituri bugetare, fie la producerea unor prejudicii ori la denaturarea unor date si informatii din situatiile financiare.…

- Camera de Conturi a judetului Alba a efectuat, in anul 2017, controlul privitor la executia bugetara pe anul 2016, asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. Potrivit sintezei rezultatelor acțiunilor de audit desfașurate…

- Interesul, preocuparea si implicarea factorului guvernamental, cu precadere a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), in perioada 2009-2016, pentru consolidarea si dezvoltarea cercetarii stiintifice la nivelul real al potentialului existent au fost "insuficiente si inadecvate", iar acestea…

- Auditul efectuat de Curtea de Conturi asupra activitatii Tarom din perioada 2012 – 2016 a scos la iveala o serie de nereguli, care au dus printre altele si la plata unor despagubiri de ordinul milioanelor de lei calatorilor nemultumiti de serviciile prestate de companie.

- Au fost efectuate plati in suma estimata de 498.000 de lei pentru lucrari de investitii neexecutate (in cadrul proiectului de investitii in turism "Schi in Romania"), prin acceptarea includerii, atat in oferta tehnico-economica (anexa la Contractul de lucrari), cat si in Situatia de plata, a unui…

- Ministerul Turismului a efectuat in 2016 plati nelegale pentru cheltuieli privind servicii de promovare a brandului turistic national si pentru lucrari de investitii neexecutate, nu a urmarit respectarea clauzelor contractuale, nu a perceput majorari de intarziere si daune-interese si a utilizat ineficient…

- Tarom nu si-a asumat si indeplinit in mod real, economic, eficient si eficace obiectivele, atributiile si responsabilitatile stabilite legal, referitoare la activitatea de transport aerian, reiese din raportul public pe 2016 al Curtii de Conturi, care semnaleaza, printre altele, ca, transportatorul…

- Tarom a platit despagubiri de 3,8 milioane lei, din cauza neregularitatilor de zbor, in perioada 2012-2016, potrivit unui raport al Curtii de Conturi. Compania aeriana nu si-a asumat si indeplinit in mod real, economic, eficient si eficace obiectivele, atributiile si responsabilitatile stabilite legal,…

- Bonusuri ilegale in valoare de 237.000 de lei si servicii juridice pe baza unui contract in cuantum de 579.000 de lei, dar al carui obiect s-a suprapus cu atributiile Directiei Juridice si Reglementari, sunt doar cateva dintre neregulile constatate la Compania Nationala Posta Romana (CNPR) de Curtea…

- "Actiunile de audit financiar si de conformitate, efectuate de catre Curtea de Conturi, au identificat cazuri de nerespectare a reglementarilor legale, constatandu-se abateri care au condus fie la nestabilirea, neurmarirea si neincasarea unor venituri bugetare, fie la producerea unor prejudicii ori…

- Ministerul Mediului a inregistrat, in 2016, in mod eronat, bunuri in valoare de peste 15,66 miliarde de lei atat in evidenta contabila, cat si in "Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului", desi acestea erau arii protejate cu "forme de proprietate diferite", se arata in raportul…

- Curtea de Conturi a descoperit plati nelegale de peste 3,96 milioane de lei la Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), si de 8,3 milioane de lei la agentiile judetene de profil, potrivit Raportului pe 2016 al CC. In cazul ANPIS, platile nelegale identificate au reprezentat indemnizatia…

- Diminuarea cheltuielilor de investitii din ultimii ani a afectat infrastructura IT a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), situatia actuala fiind critica, se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2016. "Pentru bugetul pe anul 2016, ANAF a fundamentat necesarul de credite destinate…

- O persoana necunoscuta a sunat, luni, in jurul pranzului, la numarul unic de urgenta 112 si a informat despre existenta unui sistem exploziv in incinta Curtii de Apel Bucuresti, informeaza reprezentantii Politiei Capitalei. Reprezentantii CAB anunta ca unii angajati au fost evacuati.

- Lucrarile de înregistrare a bunurilor imobile în anii 1998-2010 au avut loc cu abateri extrem de grave de la cadrul legal-normativ,a constatat Curtea de Conturi. Curtea de Conturi a examinat în ședința din 13 februarie Raportul auditului conformitații cu tematica…

- ANRM a organizat miercuri o dezbatere publica pe tema actualizarii pretului de referinta la gazele naturale, in functie de care se calculeaza redeventele petroliere datorate bugetului de stat de catre companiile producatoare. 'Pretul de referinta pentru calcularea redeventelor nu a mai fost actualizat…

- Intre 2013 si 2015, pe aeroportul din Otopeni nu au fost facute investitii, desi a fost alocat un buget de pana la 268 de milioane de lei, se arata intr-un raport finalizat in octombrie anul trecut. Documentul ar fi ajuns la Ministrul Transporturilor de la acea vreme, Felix Stroe, dar nu a fost facut...

- Curtea de Conturi arata cu degetul Compania de Apa Buzau, pentru ca a ales sa plateasca 130.000 de euro in trei ani unei firme de avocatura din Cluj, desi are o armata de juristi. In schimb, furnizorul de apa si servicii de canalizare a omis, tot conform raportului Curtii de Conturi, sa achite dividende…

- Nereguli descoperite de Curtea de Conturi la CJ Cluj. Vezi si reactia lui Alin Tise Curtea de Conturi a verificat anul trecut si Consiliul Judetean (CJ) Cluj, cu privire la executia bugetara a anului 2016, unde a gasit mai multe nereguli. Decizia inspectorilor financiari a fost insa contestata de CJ…

- Acuzat ca le numeste pe asistente „vaci” si „ciori”, medicul chirurg Mihai Ionac a fost acuzat in trecut de Curtea de Conturi de comiterea unor nereguli grave in desfasurarea activitatii. In urma acelui raport al Curtii de Conturi a fost deschis si un dosar penal, aflat inca in lucru la Parchetul de…

- Un nou termen a avut loc miercuri, 10 ianuarie, in procesul in care CSA Steaua ii cere despagubiri de aproximativ 37 de milioane de euro lui Gigi Becali ca urmare a celor zece ani in care omul de afaceri s-a folosit ilegal, sustine Florin Talpan, de marca "Steaua". Pana acum, CSA Steaua, reprezentata…

- In luna decembrie a.c., Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 41 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, in scopul preintampinarii unor evenimente…

- Medicul, al carui nume nu a fost divulgat, a comis, practic, o frauda de proportii incasand ani de zile retributia lunara. Medicul fusese numit "sef de serviciu" in anul 1984, la spitalul Quimperle, din Bretagne, arata un raport al autoritatilor publicat joi. Pana la recentele dezvaluiri,…

- Sedinta Consiliului Judetean de miercuri, 20 decembrie, se anunta una linistita, tinand cont de faptul ca era ultima inaintea sarbatorilor de iarna. Dar discutiile in contradictoriu au aparut exact acolo unde nu se astepta nimeni: la transferarea unor retele de apa si canalizare catre unitatile administrativ-teritoriale.…

- USR Bucuresti va sesiza Curtea de Conturi cu privire la cheltuielile facute in ultimele luni de catre companiile municipale. De asemenea, va avertiza autoritatile din domeniul ahizitiilor publice pentru ca acestea sa fie mai atente la procedurile derulate in zilele urmatoare de catre companiile…

- Consiliul de Administratie al Romgaz a decis joi, 14 decembrie, demiterea lui Virgil Metea din functia de director general al companiei, desi acesta se afla in plin mandat acordat in baza OUG 109/2011, potrivit unor surse HotNews.ro. In locul sau a fost numit Emil Cindrea, fost director general adjunct…

- Ionel Stefanica Armeanu, directorul general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui a solicitat Consiliului Judetean (CJ) Vaslui sa-i aprobe suspendarea de drept din functie. Plecarea lui Armeanu vine in urma neregulilor descoperite de Curtea de Conturi la aceasta…

- Liderul Jobbik, principalul partid de opozitie din Ungaria, a denuntat vineri un 'atac politic' dupa ce formatiunea sa a primit o amenda record de 2,1 milioane de euro cu cateva luni inainte de alegerile legislative din Ungaria, relateaza AFP. 'Nu este vorba despre o chestiune financiara sau tehnica,…

- Gestionarea ineficienta a zeci de milioane de lei din Fondul Rutier a fost constatata într-un audit efectuat de catre Curtea de Conturi, pentru perioada anilor 2014-2017. Verificarile au scos la iveala și faptul ca, an de an, acumularile la Fondul Rutier s-au diminuat. Totodata, s-a constatat…

- Guvernul acceptat propunerea unui grup de deputați da adauga sporuri lunare la salariu in marime de 100% angajaților Curții de Conturi. De asemenea, se va examina și marirea salariilor președintelui, vicepreședintelui și ale membrilor Curții de Conturi. "Proiectul are drept scop reducerea gradului sporit…

- Saptamâna trecuta, Veaceslav Untila, președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat, în ședința plenara a Parlamentului, Raportul asupra administrarii și întrebuințarii resurselor financiare publice și patrimoniului public pe exercițiul bugetar 2016. …

- Aproximativ 240 de milioane de lei vor fi alocate suplimentar bugetelor locale din 36 de județe in vederea susținerii sistemului de protecție a copilului, a centrelor pentru persoane cu handicap grav și pentru plata asistenților maternali, a anuntat Guvernul intr-un comunicat,dupasedinta de miercuri.…